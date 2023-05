Após quase cinco meses de previsões semanais negativas para a economia, os analistas de mercado receberam boas notícias no mais recente Boletim Focus. Divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 22, o relatório projeta uma redução na inflação e um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023.

De acordo com o boletim, a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) indica que a inflação fechará o ano de 2023 em 5,8%. Esse número representa uma queda em relação à projeção anterior, que era de 6,03% na semana passada. É importante ressaltar que essa é apenas a segunda vez neste ano em que os analistas preveem uma redução na inflação para 2023.

Apesar dessa melhora nas projeções, a estimativa ainda está acima da inflação oficial de 2022, que foi de 5,78%. Além disso, ela ultrapassa o teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,75%. Ainda temos um caminho a percorrer para alcançar uma inflação dentro das expectativas e metas estabelecidas.

Essas informações indicam que há desafios a serem enfrentados para controlar a inflação e promover um crescimento sustentável da economia brasileira. Este, continua a ser o grande desafio do atual governo que precisa sair do palanque e arregaçar as mangas e trabalhar visando uma melhora na economia.