Câmara manifesta apoio ao Governo na promoção da cafeicultura na Região Vulcânica

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas manifesta seu apoio ao Governo do Estado de Minas Gerais pela recente declaração de utilidade pública da Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, sediada no município de Poços de Caldas. A medida visa fortalecer a cafeicultura na região e promover o desenvolvimento econômico local.

No dia 16 de maio, o Governo do Estado publicou a Lei nº 24324, reconhecendo oficialmente a Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica como entidade de utilidade pública. Com mais de 800 associados, essa associação tem se destacado pela produção de cafés especiais e pelo uso do selo de origem, contabilizando atualmente mais de 90 marcas produzidas pelos próprios cafeicultores.

Em julho do ano passado, a R egião Vulcânica foi incluída no mapa de origens produtoras de café do Brasil pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), agregando ainda mais valor aos produtos locais. Com o reconhecimento do governo estadual, há uma clara valorização da cafeicultura e um impulso ao desenvolvimento econômico da região e do município de Poços de Caldas.

Apesar dos desafios enfrentados pelo agronegócio em nível federal, como o apoio a invasões de movimentos sem-terra e declarações desrespeitosas, na Região Vulcânica a cafeicultura se destaca como uma importante fonte de empregos. São 17.657 empregos diretos e 882.287 indiretos gerados pela cafeicultura, além de uma produção anual de 1,79 milhão de sacas. Valorizando a ação do governo de Minas Gerais, liderado pelo governador Romeu Zema, a Câmara Municipal de Poços de Caldas expressa total apoio à Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, reconhecendo seu papel fundamental na promoção da cafeicultura na região. Essa moção também reforça o compromisso em valorizar os cafés especiais produzidos pelos pequenos produtores locais, incentivando o reconhecimento dos produtos regionais através de selos de origem e outras iniciativas que agreguem valor à produção local.