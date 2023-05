30 anos do Parque Ambiental da Alcoa é celebrado com homenagens

Poços de Caldas, MG – Para celebrar o aniversário de 30 anos do Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas, nesta sexta-feira, 19 de maio, foi realizado um evento comemorativo com parceiros e autoridades que fazem parte desta história. Placas de agradecimento foram distribuídas a homenageados, que depois da solenidade tiveram a oportunidade de conhecer o Viveiro, onde receberam mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e informações sobre a biodiversidade local.

Parceiros do Cultivando a Mata Atlântica – programa que amplia conhecimento sobre o bioma para estudantes da rede pública – foram homenageados: a ex-Alcoana e idealizadora, Mônica Frison; Débora Brianezzi, secretária-adjunta de Educação de Poços de Caldas; Marilene Alvisi Oliveira, da Superintendência Regional de Ensino; Valdir Sementile, presidente do Jardim Botânico; Letícia de Carvalho Dias Agostini, do Zoo das Aves; e Paulo Fernando Junqueira, consultor responsável pela condução do programa. José Carlos Franco, da Emsere, colaborador que é braço direito nas atividades do Viveiro e das Florestas de Bolso também estava entre os homenageados.

Depois foi a vez de três personagens importantes para a fundação do Parque: Don Duane Williams, ex-gerente de Mineração da Alcoa, que idealizou o local, além dos também ex-Alcoanos Luiz Carlos Moretti, que construiu os prédios, e Amaro do Barco, que colaborou com a edificação.

“É uma emoção muito grande. Já passaram por aqui mais de 100 mil crianças que, hoje em dia, estão com quase 40 anos. Espero que o legado deste intenso trabalho de educação ambiental continue atingindo cada vez mais pessoas”, afirmou Don Williams.

Durante a solenidade, no auditório do Parque, Fabio Martins, diretor de Operações da Alcoa, relembrou que muitas conquistas impactaram positivamente a comunidade local e o meio ambiente ao longo destes 30 anos. “Entre vários marcos importantes, contribuímos com a preservação e o manejo da flora e da fauna da nossa região, recebemos milhares de visitantes, abrigamos a primeira trilha construída em área reabilitada no estado de Minas Gerais e produzimos 120 mil mudas de 70 espécies nativas por ano. Mas não paramos aí: o nosso objetivo é continuar contribuindo cada vez mais para que o Parque seja um legado de biodiversidade”, disse.

Já Fernanda Ferrante, gerente de Mineração, reforçou o papel do Parque Ambiental para o fortalecimento do modelo de mineração sustentável, que equilibra produção, preservação do meio ambiente e desenvolvimento social e econômico das comunidades. “Conseguimos desenvolver pesquisas, colocar em prática as melhores técnicas para garantir a qualidade da nossa operação ao longo de todos esses anos e, principalmente, aplicar a educação ambiental utilizando toda a nossa estrutura, que inclui quatro trilhas ecológicas”, pontuou.

O evento encerrou uma ampla programação de atividades comemorativas, realizadas ao longo da semana, como a 8ª edição do programa Floresta de Bolso e o Parque de Portas Abertas, além do plantio de 76 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica na fábrica da Alcoa.