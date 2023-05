Divulgado resultado do Edital de Patrocínio a projetos culturais

Poços de Caldas, MG – Foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (23) o resultado do Edital nº 1/2023 – Concessão de patrocínio de projetos culturais para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura. Foram analisados 219 projetos inscritos, dos quais 129 foram aprovados, de acordo com os recursos orçamentários previstos para o edital, da ordem de R$ 1,5 milhão.

A Portaria Secult nº 15/2023 contém as tabelas com os projetos aprovados, não aprovados e desclassificados, segundo os critérios do edital. Foram aprovadas as propostas que obtiveram nota igual ou superior a 80 pontos. O resultado está disponível no Diário Oficial do Município www.pocosdecaldas.mg.gov.br ou neste link https://encurtador.com.br/svIZ9.

O Edital de Chamada Pública para Concessão de Patrocínios para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Cultura visa facilitar o acesso do público às propostas artístico-culturais, recomendando fortemente a execução de ações descentralizadas, realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, atuando de maneira fundamental na democratização do acesso e na formação de público nos diferentes territórios culturais locais. Somente neste edital, o município vai investir R$ 1,5 milhão, valor 50% maior que no ano passado.

A iniciativa busca a garantia do acesso à cultura por meio da criação artística, nas suas diversas linguagens, fornecendo oportunidade a artistas locais e descentralizando as atividades culturais. Além disso, estimula o desenvolvimento da cultura local, propondo processos de pesquisa, formação, produção, difusão e valorização da cultura como elemento estratégico.

Os proponentes cujos projetos foram aprovados estão convocados a participar da solenidade de assinatura dos Termos de Cooperação, que será realizada no dia 29 de maio, às 15h, no Espaço Cultural da Urca.