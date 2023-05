Balneário Doutor Mário Mourão recebe visita do projeto jovens mineiros sustentáveis

Poços de Caldas, MG – Diversas turmas das escolas municipais de Poços de Caldas visitam o Balneário Dr. Mário Mourão neste mês de maio como parte do Projeto Jovens Mineiros Sustentáveis em parceria com a secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Fundado em 1896, o Balneário Doutor Mário Mourão é um dos estabelecimentos termais mais antigos do país. A água utilizada nos banhos sai diretamente da fonte a uma temperatura de 39 graus e chega nas banheiras entre 37 e 38 graus. Os benefícios para quem se banha em suas águas são inúmeros: ação sedativa, descongestionante, relaxante, analgésica e vasodilatora.

A Escola Municipal Doutor Pedro Afonso Junqueira e Doutor Haroldo Affonso Junqueira conheceram a história do local um dos mais importantes atrativos turísticos da cidade. Para a professora Laura Regina S Moraes, responsável pelo setor de projeto, “O Projeto Jovens Mineiros Sustentáveis é um Projeto em parceria com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. O objetivo do Projeto é fazer com que os alunos tenham um pensamento crítico em relação ao Meio Ambiente, entendendo que o Meio Ambiente é tudo que nos permeia. Os estudantes têm acesso a conteúdo como água, patrimônio, cidadania entre outros. A visita nas dependências do Balneário Mário Mourão, faz parte de algumas visitas que os alunos farão para a ampliação do conhecimento. Agradecemos a Parceria com a Secretaria de Turismo e a Rosilene Faria, que explicou a História e o funcionamento do Balneário. E também gostaríamos de agradecer a Secretaria de Esportes que proporcionou uma atividade física para os alunos”.

Rosilene Faria diretora do departamento de Serviços termais, ressalta que o programa Jovens Mineiros Sustentáveis se alinha com as políticas de Minas gerais e do país, que prepara jovens cidadãos para se tornarem adultos mais conscientes e capazes de agirem de forma ambientalmente sustentável. “Levar a conscientização as crianças é o primeiro passo para uma visão sustentável, a visita abordou pontos como: o termalismo social, o espaço bem-estar, os benefícios medicinais da água termal, ampliando o conhecimento da nossa história de nossas águas termais e seus benefícios, evidenciando mais e mais nossa cultura e ao amor ao termalismo, entendendo que as crianças são divulgadores do futuro e assim nossa história permanecerá.”

Para o secretário de Turismo é um prazer contar a história da cidade. ” Os jovens são nosso futuro e nada como saberem da história da nossa cidade para que se beneficiem dos recursos naturais e ainda tenham consciência ambiental.”

Balneário Mário Mourão

Localizado na Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), atualmente o Balneário Mário Mourão oferece banhos, drenagem linfática e massagens, entre outros serviços. Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 3697-2316.