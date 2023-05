Pista de caminhada localizada no Córrego D´antas é revitalizada pela prefeitura

Poços de Caldas, MG -A Prefeitura Municipal de Poços de Caldas por meio da secretaria de Obras finalizou a revitalização da pista de caminhada localizada no Córrego Dantas, próximo ao campo de futebol do bairro na Zona Rural de Poços.

No total, foram três dias para o preparo do local, limpeza ao lado do campo, demarcação e um dia para a aplicação do asfalto e finalização da obra. A nova pista complementará a área de lazer do bairro, que já tem a academia ao ar livre e parquinho.

O secretário de Obras, José Benedito Damião, ressalta que mais um benefício para a comunidade. “A revitalização na pista de caminhada estava no cronograma de obras há algum tempo, após reivindicações da população local. As melhorias irão trazer mais qualidade de vida aos moradores.”

O secretário afirmou ainda que será realizada nas estradas vicinais da região o micro pavimento no próximo semestre, que se trata de uma moderna tecnologia de pavimentação asfáltica, o micro revestimento asfáltico é oriundo das lamas asfálticas selantes. Seu objetivo é a proteção, impermeabilização e rejuvenescimento superficial e estético dos pavimentos asfálticos em início de desgaste pela ação do tráfego e envelhecimento pelo intemperismo climático.