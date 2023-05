Congresso Técnico do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão acontece hoje

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira, o Poços de Caldas Futebol Clube estará participando do Congresso Técnico do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, que será realizado em Belo Horizonte. O arbitral reunirá os presidentes ou representantes legais dos clubes convocados pela Federação Mineira de Futebol (FMF).

A reunião será realizada de forma remota e tem como objetivo discutir e deliberar sobre o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão de 2023, abordando assuntos como regulamento, datas, locais dos jogos, critérios de classificação e demais questões pertinentes à competição. A participação dos clubes convocados é de extrema importância para definir os detalhes do campeonato e garantir sua organização e realização adequadas.

O Poços de Caldas FC, representante da cidade, estará presente no Congresso Técnico, juntamente com outros 22 clubes convocados de diversas cidades do estado de Minas Gerais. A presença dos clubes convocados é obrigatória, e a ausência sem uma justificativa plausível resultará na renúncia ao direito de participação no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, conforme ocorrido em anos anteriores.

A expectativa é que o Congresso Técnico proporcione a definição de diretrizes importantes para a competição, que promete ser acirrada e repleta de emoções. Os clubes terão a oportunidade de apresentar suas propostas e contribuir para o desenvolvimento do campeonato, visando o crescimento do futebol mineiro.

“Vamos para o Campeonato Mineiro com pensamento grande, de representar bem a cidade e lutar pelo acesso. Estamos bastante confiantes neste novo trabalho que se inicia”, disse Alessandro Gaiga, presidente do Poços de Caldas Futebol Clube.

Os clubes convocados para a reunião do Conselho Técnico são os seguintes:

América Futebol Clube – TO (Teófilo Otoni)

Araguari Atlético Clube (Araguari)

Araxá Esporte Clube (Araxá)

Associação Desportiva Internacional de Minas (Itaúna)

Associação Esportiva Paracatu (Paracatu)

Atlético Clube Três Corações (Três Corações)

Boston City Futebol Clube Brasil – SAF (Manhuaçu)

Clube Atlético Serranense (Nova Serrana)

Coimbra Esporte Clube Ltda (Contagem)

Contagem Esporte Clube (Contagem)

Esporte Clube Mamoré (Patos de Minas)

Esporte Clube Villa Real (Juiz de Fora)

Guarani Esporte Clube (Divinópolis)

Inter São Gotardo (São Gotardo)

Juventus Futebol Clube (Minas Novas)

Manchester Mineira Esporte Clube (Juiz de Fora)

Nacional Futebol Clube (Uberaba)

Pirapora Futebol Clube (Pirapora)

Poços de Caldas Futebol Clube (Poços de Caldas)

Santarritense Futebol Clube (Santa Rita do Sapucaí)

Uberaba Sport Club (Uberaba)

Valadares Esporte Clube (Governador Valadares)

Valériodoce Esporte Clube (Itabira