Projeto Judô Móvel Nova Era e o Projeto Renova Ação Judô recebe visita de apoiador

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta sexta-feira (26), a Academia Nova Era Gym recebeu Dona Munira Lago e sua filha Débora, representantes do Palace Hotel, em um momento especial de entrega de kimonos para os projetos de judô da academia. O apoio oferecido pelo Palace Hotel ao Projeto Judô Móvel Nova Era e ao Projeto Renova Ação Judô, coordenado pelo professor André Yuri Piva Santos, é motivo de gratidão por parte de todos os alunos e familiares, ao longo dos últimos 12 anos.

O Palace Hotel, além de ser uma referência em Poços de Caldas, tornou-se um símbolo importante para os participantes dos projetos de judô. A parceria estabelecida entre a academia e o hotel tem permitido que o esporte seja levado adiante, proporcionando inclusão social, saúde e educação para todos os alunos envolvidos.

Os resultados desse apoio esportivo são evidentes, com professores formados nos projetos da Academia Nova Era Gym atualmente trabalhando em escolas, clubes e outros projetos do município. Além disso, há atletas que têm a oportunidade de se desenvolver e sonhar em se tornarem atletas de alto rendimento no futuro.

“Em nome de todos os alunos e familiares, a Academia Nova Era Gym gostaria de expressar um agradecimento especial a todos os familiares e funcionários do Palace Hotel. A parceria construída ao longo desses 12 anos tem sido fundamental para o sucesso e o crescimento dos projetos de judô, possibilitando a formação esportiva de qualidade e promovendo valores essenciais”, disse André Yuri.

“Essa união entre a Academia Nova Era Gym, o Palace Hotel e os projetos de judô continuará fortalecendo e inspirando jovens atletas, contribuindo para o desenvolvimento integral de cada um deles. Por meio dessa colaboração, a inclusão social, a saúde e a educação se tornam realidades concretas na vida dos alunos envolvidos. Agradecemos novamente a todos os familiares e funcionários do Palace Hotel por seu apoio contínuo em nome dos alunos e suas famílias. Juntos, estamos construindo um futuro promissor para a comunidade esportiva de Poços de Caldas, transformando vidas por meio do judô”, finalizou.