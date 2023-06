Os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que o Brasil possui atualmente 9,1 milhões de desempregados. Embora tenhamos registrado um cenário de estabilidade, com uma taxa de desemprego de 8,5% no trimestre encerrado em abril, é preciso analisar os números com cautela e reconhecer os desafios que o país enfrenta em relação ao mercado de trabalho.

Uma das principais causas dessa queda na população ocupada foi a retração de 3,3% no setor de serviços domésticos, resultando na redução de 196 mil vagas. Essa situação reflete a fragilidade desse segmento e a necessidade de políticas públicas que promovam a formalização e valorização desses trabalhadores.

Atualmente, cerca de 98 milhões de brasileiros estão empregados, mas os números destacam a importância de diversificar as formas de trabalho. Apenas 36,8 milhões têm carteira assinada, enquanto 25,2 milhões trabalham por conta própria e 12 milhões estão no setor público. É fundamental criar condições favoráveis para o empreendedorismo e a geração de empregos formais, garantindo mais estabilidade e segurança aos trabalhadores.

Além disso, é alarmante constatar que aproximadamente 67 milhões de brasileiros estão fora da força de trabalho, representando um aumento de 1,3% em comparação trimestral. Essa estatística evidencia a necessidade de medidas que incentivem a participação dessas pessoas no mercado de trabalho, proporcionando-lhes oportunidades de desenvolvimento profissional e econômico.

Diante desse panorama, é fundamental que o governo, as empresas e a sociedade em geral unam esforços para enfrentar o desemprego e promover a recuperação econômica. É necessário adotar políticas públicas eficazes que estimulem o crescimento do setor produtivo, incentivem investimentos e fomentem a criação de novos empregos. E não tratar o empresariado como inimigo a ser combatido.