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O ex-prefeito Sérgio Azevedo esteve presente, na manhã de ontem, em evento realizado no ginásio poliesportivo Juca Cobra, espaço que passa por melhorias e deverá ser reinaugurado em breve. O
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