ORIGEM E HISTÓRICO DA SECRETARIA DE TURISMO

Hugo PONTES

O início da década de 1970 tem grande importância para a atividade turística em Poços de Caldas. À luz desse momento, a prefeitura criou o Conselho Municipal de Turismo, através da Lei nº 1.894, de 10 de agosto de 1971.

O Conselho foi composto de oito membros aos quais competia programar as festividades ao longo do ano; contatar os meios de comunicação e fiscalizar as atividades de comércio ligadas ao turismo.

Passados cinco anos, em 10 de setembro de 1976 foi promulgada a Lei n° 2.441 que criou a Secretaria Municipal de Turismo e Comunicações.

Sem dúvida, foi uma iniciativa importante para o turismo local que passou a ter uma secretaria específica com objetivo voltado para um setor que contribuía com a economia local.

O fluxo de turista era acentuado e a Prefeitura se organizou para dar a máxima atenção a esse público que vinha de todas as partes do Brasil, e mesmo do exterior, por aquilo que a cidade oferecia de melhor aos olhos e mentes dos viajantes.

A criação da Secretaria de Turismo teve o dom de definir e implementar as políticas para democratizar o acesso aos bens turísticos do Município; objetivar a criação de novos espaços e pontos turísticos; manter e proporcionar acesso aos pontos turísticos visando sempre o bem-estar e a satisfação do visitante.

O tempo e os dirigentes municipais se encarregaram de proporcionar à Secretaria de Turismo uma importância fundamental para municipalidade. Tanto que outras cidades turísticas tomaram como modelo o órgão local para criarem as suas secretarias.

A 10 de setembro de 2026 a Secretaria de Turismo completará 50 anos da sua instalação. Isso demonstra o quão ela é importante no contexto da administração municipal. E isso aconteceu e acontece porque sempre foi possível contar com o apoio de todos os prefeitos e secretários que estiveram à frente da cidade, e o excelente trabalho dos servidores públicos – formados em Turismo e administração – que ali estão profissionalmente buscando e criando soluções para que o turismo local ganhe sempre a dimensão que rivalize com as principais cidades turísticas do Brasil e outros países.

Nossos dirigentes – prefeitos e secretários – precisam entender que o Turismo é uma fonte de recursos que traz divisas, assim como acontece com a indústria e o comércio de bens de consumo. A Secretaria de Turismo, dada a sua importância histórica e profissional, não pode e não deve ser transformada em um mero departamento subordinado a uma secretaria.

Segundo turismólogos, especialistas e ex-secretários que vivenciam a realidade em épocas diferentes: “O setor é muito dinâmico e a existência de uma pasta exclusiva vem sendo percebida como uma tendência nas políticas públicas do turismo, ainda mais pós-pandemia, que evidenciou a importância da atividade para destinos como Poços de Caldas. É bom lembrar que o turismo não é somente economia, porque se fosse, não precisaria de poder público. Mas turismo mexe com a vida das pessoas, une culturas e influencia um território geral, cabendo ao Poder Público garantir o equilíbrio e a diminuição das desigualdades sociais”.

*Professor, poeta e jornalista