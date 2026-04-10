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Poços de Caldas inaugura UBS Campos Elíseos

Data da Publicação:

10/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas inaugurou a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Campos Elíseos durante a visita oficial do governador, Mateus Simões, ao município. A obra integra o conjunto de investimentos voltados à ampliação e qualificação da atenção primária à saúde na cidade.
Construída com recursos do Governo do Estado, a UBS Campos Elíseos amplia o acesso da população aos serviços de saúde, garantindo atendimento mais próximo de casa, com conforto, acessibilidade e estrutura moderna tanto para os usuários quanto para os profissionais.
A nova unidade irá beneficiar diretamente moradores dos bairros Philadelphia, Santa Clara, Campos Elíseos e Estâncias Poços de Caldas, garantindo mais comodidade e acesso facilitado aos serviços de saúde.
A UBS também atende a uma demanda antiga da população da região, que muitas vezes precisava se deslocar para unidades mais distantes para conseguir atendimento. Agora, com a nova estrutura, cerca de 7.318 moradores passam a contar com serviços de saúde mais próximos, ágeis e humanizados.
Na ocasião, também foi anunciada a entrega da UBS Jardim Country Club II, que está em fase final de obras e deve entrar em funcionamento em breve, reforçando ainda mais a rede de atenção primária no município. A equipe está passando por treinamento, e estará aberta ao público a partir de segunda (13).
Ao todo, o investimento do Estado nas duas unidades ultrapassa R$ 4,6 milhões. As UBSs contam com salas de vacinação, curativos e estrutura para atendimento multiprofissional, incluindo três consultórios, além de espaços específicos para atendimento ginecológico e odontológico.
O prefeito Paulo Ney destacou a importância dos investimentos para a saúde do município.
“É importantíssimo. São três unidades que estão sendo entregues pelo Governo do Estado, reforçando a nossa rede de atenção básica. E não podemos deixar de lembrar que o Hospital do Câncer é um sonho antigo da nossa cidade. Ficamos muito felizes com o anúncio de novos investimentos que vão ajudar a concretizar esse projeto tão importante para Poços de Caldas”, afirmou. Juntas, as unidades terão capacidade para atender mais de 15 mil moradores de Poços de Caldas.
A UBS Campos Elíseos faz parte do pacote de investimentos da Prefeitura na área da saúde, com foco na ampliação da rede básica e na oferta de ambientes modernos e funcionais. A obra foi acompanhada de perto pelas Secretarias Municipais de Infraestrutura e Obras Públicas e de Saúde, garantindo o cumprimento do cronograma e a qualidade da entrega.
Com mais esse avanço, Poços de Caldas segue fortalecendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliando o acesso da população a serviços essenciais, com mais dignidade e eficiência.

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