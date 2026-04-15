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Poços de Caldas é destaque no Delta Forum em Belo Horizonte

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas marcou presença no Delta Forum, maior evento de desenvolvimento econômico de Minas Gerais, realizado em Belo Horizonte e promovido pelo Sebrae. Representando o município, participaram o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Franco Martins, e José Antônio Porto, da Divisão de Fomento à Indústria e ao Comércio.
Durante o evento, Poços de Caldas recebeu uma placa de homenagem em reconhecimento ao trabalho que vem sendo desenvolvido na área de crescimento econômico, inovação e fortalecimento do ambiente de negócios.
A abertura do fórum contou com a presença do governador de Minas Gerais, Mateus Simões, além de representantes do Invest Minas e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, reforçando a importância da integração entre municípios e o Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento regional. A participação de Poços no Delta Forum reforça o protagonismo da cidade no cenário mineiro, destacando-se pelas iniciativas que promovem o desenvolvimento sustentável, a atração de investimentos e a geração de oportunidades para a população.

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