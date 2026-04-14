Rafael Leôncio se destaca na 30ª Maratona Internacional de São Paulo

Poços de Caldas, MG – O maratonista poços-caldense Rafael Leôncio da Silva conquistou um resultado expressivo na 30ª Maratona Internacional de São Paulo, realizada no último sábado, 12 de abril. Competindo na prova principal de 42 quilômetros, o atleta largou no pelotão de elite ao lado de corredores de alto nível, incluindo atletas quenianos, tradicionais destaques em provas de longa distância.

Com uma performance consistente ao longo do percurso, Rafael Leôncio cruzou a linha de chegada na 10ª colocação geral, garantindo ainda o 5º lugar entre os atletas brasileiros, resultado que representou o cumprimento de seu principal objetivo na competição.

O atleta destacou a importância da fé, da preparação e do apoio recebido ao longo da trajetória até a prova. Segundo Rafael, o desempenho é fruto de muito trabalho e dedicação, além do suporte fundamental de patrocinadores, apoiadores, amigos e do treinador Silvio de Mattos, da equipe Navastri, de São Paulo.

Com o resultado, Rafael Leôncio reforça sua posição entre os principais corredores da região e segue focado na busca por novos desafios e patrocinadores, visando a continuidade da evolução no cenário das corridas de longa distância.

O atleta também ressaltou que pretende continuar representando Poços de Caldas e seus parceiros em competições de alto nível, mantendo o foco na preparação e em novas conquistas ao longo da temporada.