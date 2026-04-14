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Espaço Cooperativo de Aprendizagem Horizonte recebe poeta e cientista social Midria

Data da Publicação:

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última semana, o Espaço Cooperativo de Aprendizagem Horizonte – ECAH recebeu a poeta e cientista social Midria para uma apresentação especial do projeto Arte da Palavra, do Sesc. O encontro foi voltado aos adolescentes de 15 a 17 anos que frequentam a unidade educacional.
Com raízes no slam e no hip-hop, Midria compartilhou versos potentes sobre a vivência de mulheres negras e a cultura periférica. Para os alunos do ECAH, que atende jovens em processo de alfabetização e correção de fluxo escolar, a atividade foi mais que uma apresentação: foi uma lição prática sobre o poder da oralidade e da escrita como ferramentas de transformação social.
O evento faz parte das atividades do ECAH, que oferece atividades que expandem os horizontes culturais de seus estudantes, promovendo o ensino fundamental aliado à arte e à valorização da identidade.
O Espaço Cooperativo de Aprendizagem Horizonte (ECAH) é uma iniciativa da Divisão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas, que atende adolescentes com defasagem escolar. No local, os estudantes são agrupados por habilidades e não divididos em ano escolar. Os profissionais do projeto acreditam em uma educação pautada na afetividade e na troca existente entre os próprios saberes e os saberes dos alunos.

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