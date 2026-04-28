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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

28/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 28 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas fracas. A manhã começou com 17ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 74%.       Minas Gerais: Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável na maior parte do estado nesta terça-feira (28/4). A passagem de uma frente fria pelo litoral da região Sudeste pode provocar chuvas em pontos isolados do Triângulo/Alto Paranaíba e Sul de Minas. Nas outras regiões destaca-se a grande amplitude térmica com céu predominantemente claro. 

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