O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 28 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado com previsão de chuvas fracas. A manhã começou com 17ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 74%. Minas Gerais: Um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável na maior parte do estado nesta terça-feira (28/4). A passagem de uma frente fria pelo litoral da região Sudeste pode provocar chuvas em pontos isolados do Triângulo/Alto Paranaíba e Sul de Minas. Nas outras regiões destaca-se a grande amplitude térmica com céu predominantemente claro.