Território Vulcânico apresenta agenda estratégica em fórum de empreendedores em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A articulação entre diferentes agentes é fundamental para impulsionar o desenvolvimento sustentável e fortalecer a competitividade regional. Nesse contexto, o Movimento Conexão Vulcânica promove, com apoio do Sebrae Minas e do Sebrae-SP, o evento “Amanhã do Nosso Território – 1º Fórum de Empreendedores do Território Vulcânico”.

A ação será realizada nesta terça-feira (28/4), às 18h30, no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas. A participação no fórum é gratuita e aberta ao público interessado em conhecer e contribuir com as próximas etapas do desenvolvimento da região.

O fórum marca a apresentação oficial da agenda estratégica da região, construída de forma colaborativa por lideranças locais. Por isso, estarão reunidos representantes do poder público, setor produtivo, instituições e comunidade, consolidando um ambiente de diálogo e articulação regional. A iniciativa conta ainda com o Sebrae Nacional e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) no processo de construção da agenda. O evento é resultado de uma trajetória estruturada a partir de oito encontros do programa Territórios Empreendedores, que mobilizou atores locais na definição de prioridades e ações estratégicas. Durante o fórum, serão apresentados os três eixos que irão orientar o desenvolvimento da região: Ambiente de Negócios e Inovação, Turismo Sustentável e Agronegócio Sustentável.

Participação ativa

A proposta do fórum também é ampliar o engajamento da sociedade, incentivando a participação de empreendedores, lideranças e cidadãos interessados no futuro do território. A expectativa é fortalecer a governança regional e impulsionar ações coordenadas que valorizem as potencialidades locais.

De acordo com o analista do Sebrae Minas, Ivan Figueiredo, a construção da agenda reforça o protagonismo local e a importância da cooperação entre os municípios. “Esse trabalho mostra a força da articulação regional e da construção coletiva. A Região Vulcânica tem grande potencial e, com planejamento e integração, consegue avançar de forma estruturada, gerando mais oportunidades para os pequenos negócios e para a população”, frisa.

Já o gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer destaca o papel da entidade para fortalecer as estratégias territoriais. “A atuação do Sebrae-SP está alinhada ao propósito de impulsionar o desenvolvimento regional por meio da cooperação e da inovação. Participar desse fórum é reforçar nosso compromisso com a construção de ambientes mais favoráveis ao crescimento econômico integrado”, ressalta.

Programa Territórios

Empreendedores

da Região Vulcânica

Composto por 14 municípios localizados na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, o programa reúne cidades com forte identidade produtiva e grande potencial turístico. Integram o território, as cidades de Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Caldas, Ibitiúra de Minas, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas, em Minas Gerais. No Estado de São Paulo, fazem parte Águas da Prata, Caconde, Divinolândia, São João da Boa Vista e São Sebastião da Grama.

Serviço

“Amanhã do Nosso

Território – 1º Fórum de Empreendedores do Território Vulcânico”

Data: 28 de abril

(terça-feira)

Horário: 18h30

Local: Espaço

Cultural da Urca –

Poços de Caldas

Inscrições: Conexão Vulcânica – 1º Fórum de Empreendedores do Território Vulcânico