Motorista fica ferido após capotamento no Country Club

Poços de Caldas, MG – Um capotamento foi registrado por volta das 13h40 desta terça-feira, na Rua José Bernardo, nas proximidades do número 300, no bairro Country Club.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe da 1ª Companhia Independente foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou apenas uma vítima, o condutor do veículo, que já estava fora do automóvel, consciente, orientado e em local seguro.

Durante a avaliação inicial, os militares constataram que o motorista apresentava apenas uma escoriação no membro inferior direito, sem sinais aparentes de fraturas ou lesões mais graves. Após os primeiros atendimentos ainda no local, ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou sob cuidados da equipe médica de plantão. Segundo os bombeiros, além do capotamento, o veículo também colidiu contra um carro que estava estacionado, causando danos materiais. A guarnição permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que assumiu a ocorrência e deu sequência aos procedimentos legais e administrativos relacionados ao acidente.