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Morre professor e ex-secretário de Educação, Marcos Bertozzi

Data da Publicação:

09/05/2026

Poços de Caldas, MG – Morreu na manhã deste sábado, 9, o professor Marcos Bertozzi. Ele estava enfrentando problemas de saúde e tinha 77 anos.  Bertozzi era casado com Adenil e deixa ainda os filhos Leandro, Vanessa e Alessandra. O corpo está sendo velado no Velório Municipal e o sepultamento será no Cemitério da Saudade neste sábado às 16h30.

Marcos também de foi esportista e foi atleta do time de vôlei da Caldense, onde disputou inúmeras competições, inclusive sendo eleito o melhor atleta nos Jogos Abertos do Interior de Minas Gerais na disputa em Varginha e chegou à Seleção Mineira de Voleibol. Foi diretor geral do esporte especializado, ocupou os cargos de vice-presidente e conselheiro. Inclusive foi homenageado pelo clube em dezembro de 2025 pela trajetória com a Veterana.

Marcão, como era carinhosamente chamado, foi também Professor de Práticas de Laboratório, Matemática, Química, Ciências e Geometria Analítica em instituições de ensino. Atuou como Secretário Municipal de Educação em 1997 e Diretor da Superintendência Regional de Ensino por mais de 12 anos. Deixa a esposa Adenil, os filhos Leandro, Vanessa e Alessandra.

 

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