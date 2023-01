Cervejarias artesanais de Poços têm lei regulamentada

Poços de Caldas, MG – O prefeito Sérgio Azevedo sancionou a lei que regulamenta a instalação das microcervejarias artesanais e brewpubs de Poços de Caldas. O objetivo da lei 9.665 é valorizar a produção de cerveja artesanal no município, estimular sua produção, em observância às práticas socioambientais e sanitárias, além de promover produtores artesanais locais de cerveja, conferindo-lhes valorização e visibilidade social.

“A lei é um marco para Poços de Caldas, para as cervejarias da cidade e também para as futuras”, diz o presidente da Liga das Cervejas Vulcânicas, Marcelo Gonçalves. “Ela coloca definições no que são microcervejarias artesanais. Antes, uma cervejaria gigante e uma pequena eram caracterizadas da mesma forma”, continua. Segundo Gonçalves, a diferenciação vai ajudar na questão de zoneamento, facilitando a instalação de brewpubs, por exemplo, que possuem estruturas menores e, por isso, podem ser instalados em mais áreas da cidade.

Microcervejaria artesanal é o estabelecimento com capacidade de armazenamento total em tanques fermentadores de até 200 mil litros. Já brewpub é definido como estabelecimento que produz cerveja em pequena escala e possui capacidade de armazenamento em tanques fermentadores menor ou igual a 4 mil litros, para venda direta e exclusiva ao consumidor final, destinada ao consumo no mesmo local de produção e que a geração de trepidações, exalações e ruídos não exceda os limites previstos nas normas brasileiras.

Poços de Caldas conta com várias microcervejarias e um roteiro cervejeiro promovido pela Liga que abrange até a região. A lei ajuda a incentivar o turismo, o comércio e a cultura cervejeira no município. Com a sanção, as cervejarias artesanais e pequenos produtores de cervejas artesanais ficam obrigados a colocar em seus rótulos o seguinte texto: “Produzido artesanalmente em Poços de Caldas/MG”.

As cervejas artesanais, segundo os cervejeiros, estão ligadas a experiências gastronômicas ricas, que envolvem sabores únicos. A pureza dos ingredientes, a experiência da degustação e o processo de fabricação estão entre os principais diferenciais da bebida. Uma seleção especial de ingredientes como água, malte de cevada, lúpulo e levedura, possibilita a criação de diferentes estilos, que podem ser conferidos em um tour pelas cervejarias poços-caldenses.

Associação

Em 2021, foi criada com apoio da Prefeitura a Liga das Cervejas Vulcânicas de Poços de Caldas e região, uma associação que congrega diversas cervejarias artesanais e tem como propósito uma aliança para promover a arte, cultura e gastronomia, com fomento do crescimento regional.