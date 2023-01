Temos ressaltado aqui o trabalho consistente do agronegócio brasileiro e como o setor tem segurado as pontas em época de crise mundial. Acabou de ser divulgado o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2022 que fechou em R$ 1,189 trilhão. O valor é o segundo maior em uma série de 34 anos de cálculo desse indicador. O faturamento das lavouras foi de R$ 814,77 bilhões e o da pecuária de R$ 374,27 bilhões.

O VBP de 2022 foi marcado por resultados positivos para diversos produtos, crescimento das exportações do agronegócio e dos preços agrícolas. O fator que mais prejudicou o desempenho foi a seca, especialmente na região Sul e parte do Centro-Oeste, que resultou em prejuízos aos agricultores causados por perdas de produção de soja, milho e feijão. A pecuária também foi afetada devido às perdas de suprimento.

Os produtos que mais se destacaram em 2022 foram o algodão, café, milho, trigo e leite. Esses cinco produtos atingiram, nesse ano, o maior valor do VBP em todo o período histórico. Preços e quantidades produzidas foram os principais fatores que promoveram esses produtos.

Para 2023 as dúvidas em relação ao novo governo são grandes. O presidente eleito não foi “amigável” durante a campanha com o setor gerando.