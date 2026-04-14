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Câmara de Poços sedia visita técnica da coordenação estadual do Parlamento Jovem de Minas

Data da Publicação:

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas, através da Escola do Legislativo, sediou uma visita técnica do Parlamento Jovem de Minas, reunindo coordenadores das Câmaras do Polo Sudoeste. A atividade, realizada na última semana, integrou a etapa municipal do projeto e teve como objetivo acompanhar o desenvolvimento das ações, além de promover troca de experiências entre as cidades.
A visita foi conduzida pela coordenação estadual do programa. Ao longo do dia, os participantes apresentaram o andamento das atividades em seus municípios, relataram desafios e compartilharam estratégias adotadas na execução do PJ.
A coordenadora estadual e servidora da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Veruska Gontijo, explicou que as visitas técnicas fazem parte do cronograma anual do programa e permitem o acompanhamento direto das ações desenvolvidas nos polos regionais. “A visita técnica é o momento em que a coordenação estadual encontra as coordenações municipais e regionais para acompanhar o que está sendo realizado na etapa municipal. Cada Câmara tem um espaço de fala para apresentar suas ações, desde a mobilização dos jovens até a realização das oficinas de formação política e temática”, afirmou.
Segundo Veruska, o encontro também favorece a circulação de experiências entre os municípios. “É um momento de troca muito rica, porque muitas experiências relatadas por uma Câmara podem servir de referência para outra. Além disso, conseguimos contribuir com orientações, valorizar iniciativas e, quando necessário, ajustar rotas”, destacou.
A coordenadora também ressaltou o crescimento do programa e a importância da adesão de novas Câmaras. “O Parlamento Jovem cresce a cada edição, trazendo novas perspectivas e fortalecendo a formação cidadã. As Câmaras ingressantes passam por um processo de acolhimento e aprendizado, e isso é fundamental para o desenvolvimento do projeto nos municípios”, disse.
A coordenadora municipal da Câmara de Jacuí e coordenadora regional do Polo Sudoeste, Maísa da Silva Vieira, destacou o papel do Parlamento Jovem como instrumento de formação política. “O Parlamento Jovem é uma porta de entrada da população para a Câmara Municipal. Ele leva conhecimento sobre direitos e deveres, aproxima o jovem do poder público e mostra que esse espaço também pertence a ele”, afirmou.
De acordo com Maísa, o projeto contribui para o desenvolvimento da consciência cidadã. “Muitas vezes o jovem se sente distante da política. O Parlamento Jovem trabalha justamente para mudar essa percepção, oferecendo uma vivência prática, incentivando o protagonismo e mostrando como funciona o processo legislativo”, explicou.
Ela também enfatizou a importância da visita técnica como momento de avaliação e articulação. “A visita permite entender a realidade de cada município, identificar dificuldades e buscar soluções de forma conjunta. No Polo Sudoeste, trabalhamos em rede, com apoio entre as Câmaras, o que fortalece o desenvolvimento do projeto em toda a região”, concluiu.
O evento contou também com a presença de Janaína Brant, servidora da Escola da ALMG. Participaram da visita técnica representantes dos municípios de Poços de Caldas, Bom Jesus da Penha, Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Campestre, Carmo do Rio Claro, Claraval, Guaranésia, Guaxupé, Itaú de Minas, Jacuí, Monte Santo de Minas, Muzambinho, Passos, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso.
O Parlamento Jovem de Minas é um programa de formação política voltado a estudantes do ensino médio, desenvolvido em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Câmaras Municipais, com o objetivo de promover educação cidadã e incentivar a participação dos jovens na vida pública.

 

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