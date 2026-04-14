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foto: divulgação

Sine Poços anuncia 75 vagas de emprego em diversas áreas neste início de mês

Data da Publicação:

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Poços de Caldas divulgou, nesta segunda-feira (13), um total de 75 oportunidades de trabalho disponíveis para candidatos que buscam inserção ou recolocação no mercado. As vagas contemplam diferentes setores e exigem variados níveis de escolaridade, ampliando as chances para trabalhadores com perfis diversos.
Entre os destaques estão oportunidades para vendedor interno, oficial de serviços gerais, auxiliar de expedição, recepcionista, operador de caixa, carregador (armazém), supervisor comercial, torneiro mecânico, monitor de recreação, entre outras.
Os interessados podem acompanhar as vagas em tempo real pelo Painel de Informações do Sine/MG, plataforma atualizada diariamente, e permite consultar oportunidades por município, região ou ocupação.
Outra opção prática é o aplicativo Sine Fácil, disponível para dispositivos Android e iOS, que facilita o cadastro, consulta de vagas e acompanhamento de processos seletivos.
Em Poços de Caldas, o atendimento presencial acontece na unidade do Sine, Rua XV de Novembro, 386 – Centro. Para participar das seleções, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF e Carteira de Trabalho.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3697-3650.

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