Dia D contra a gripe mobiliza população e vacina mais de 1,5 mil pessoas em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A prefeitura de Poços de Caldas deu mais um passo importante na proteção da saúde da população. A Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.571 pessoas contra a influenza durante o Dia D de vacinação, realizado no último sábado (11/04).

A mobilização aconteceu ao longo do dia em 14 salas de vacina do município. Além disso, o Vacimóvel esteve presente na Praça José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, como mais uma opção de acesso à população às vacinas. A iniciativa do Vacimóvel foi por parte do Governo do Estado de Minas Gerais com o apoio do município e ofereceu, além da vacina contra a gripe, outros imunizantes de rotina.

A cuidadora de idosos Janete de Lima Santos aproveitou a oportunidade do sábado e já garantiu a imunização na UBS do Centro. “Aproveitei o Dia D para me adiantar e me proteger contra a gripe. Todos os anos, faço questão de ser uma das primeiras a se vacinar.”

Segundo o setor de imunização do município, o resultado alcançado inclui todos os públicos da campanha, com atenção especial para: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Idosos com 60 anos ou mais Gestantes.

“Orientamos que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima para se imunizarem o quanto antes, especialmente antes do período de maior circulação do vírus. A vacinação é a forma mais eficaz de proteção contra a influenza”, destacou Gisele Scatola, responsável pelo setor de imunização do município.

Campanha continua

A vacinação segue disponível de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde do município.

Fique atento: não se esqueça de levar a carteirinha de vacinação.

Além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, os grupos especiais são: Pessoas com comorbidades; Puérperas; Povos indígenas; Quilombolas; Pessoas em situação de rua; Trabalhadores da saúde; Professores do ensino básico e superior; Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso); Trabalhadores portuários; População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; Profissionais dos Correios. Horários de atendimento: Regionais Sul e Centro: das 8h às 18h; Demais unidades: das 8h às 16h30.

O Secretário de Saúde ,Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso reforça o convite à população: ” A imunização reduz significativamente o risco de formas graves da doença, internações e óbitos. Além da proteção individual, há um impacto coletivo importante, contribuindo para a diminuição da circulação do vírus. Por isso, orientamos que todas as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem uma unidade de saúde e mantenham sua carteira de vacinação devidamente atualizada.”

Onde se vacinar

A população pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa:

Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 (São Sebastião)

Centro – Rua Pernambuco, 495

UBS Vilas Unidas – Av. Gentil Messias, 275 (Vila Cruz)

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 (Estância São José)

UBS Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, 129

UBS Caio Junqueira – Rua das Mangueiras, 262

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, 191

UBS Jardim Formosa – Rua Francisco Cantos Davó, 374

UBS Jardim Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes, 380

UBS Jardim Kennedy I – Rua Pirita, 116

UBS Kennedy II – Rua Estanho, 195

UBS Jardim São Paulo – Rua Jaguari, 15

UBS Nova Aurora – Rua Benedita Lucas da Silva, 60

UBS Parque Esperança II – Rua Lázaro de Lima, 280

UBS Parque Pinheiros – Rua Victor Emanoel Imesi, 265

UBS Quisisana – Rua Geni Vilas Boas Tardelli, 50

UBS Jardim Country Club – Rua José Mendonça, 131

UBS São José – Rua José Augusto de Carvalho, 563

UBS Santa Augusta – Rua Professora Nicolina Bernardo, 230

UBS Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, 233

UBS Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, 299