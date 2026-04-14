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Dia D contra a gripe mobiliza população e vacina mais de 1,5 mil pessoas em Poços de Caldas

Data da Publicação:

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – A prefeitura de Poços de Caldas deu mais um passo importante na proteção da saúde da população. A Secretaria Municipal de Saúde imunizou 1.571 pessoas contra a influenza durante o Dia D de vacinação, realizado no último sábado (11/04).
A mobilização aconteceu ao longo do dia em 14 salas de vacina do município. Além disso, o Vacimóvel esteve presente na Praça José Afonso Junqueira, atrás do Palace Hotel, como mais uma opção de acesso à população às vacinas. A iniciativa do Vacimóvel foi por parte do Governo do Estado de Minas Gerais com o apoio do município e ofereceu, além da vacina contra a gripe, outros imunizantes de rotina.
A cuidadora de idosos Janete de Lima Santos aproveitou a oportunidade do sábado e já garantiu a imunização na UBS do Centro. “Aproveitei o Dia D para me adiantar e me proteger contra a gripe. Todos os anos, faço questão de ser uma das primeiras a se vacinar.”
Segundo o setor de imunização do município, o resultado alcançado inclui todos os públicos da campanha, com atenção especial para: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; Idosos com 60 anos ou mais Gestantes.
“Orientamos que as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde mais próxima para se imunizarem o quanto antes, especialmente antes do período de maior circulação do vírus. A vacinação é a forma mais eficaz de proteção contra a influenza”, destacou Gisele Scatola, responsável pelo setor de imunização do município.
Campanha continua
A vacinação segue disponível de segunda a sexta-feira nas unidades de saúde do município.
Fique atento: não se esqueça de levar a carteirinha de vacinação.
Além de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, os grupos especiais são: Pessoas com comorbidades; Puérperas; Povos indígenas; Quilombolas; Pessoas em situação de rua; Trabalhadores da saúde; Professores do ensino básico e superior; Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; Profissionais das Forças Armadas; Pessoas com deficiência permanente; Caminhoneiros; Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longo curso); Trabalhadores portuários; População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional; Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; Profissionais dos Correios. Horários de atendimento: Regionais Sul e Centro: das 8h às 18h; Demais unidades: das 8h às 16h30.
O Secretário de Saúde ,Dr. Luis Augusto de Faria Cardoso reforça o convite à população: ” A imunização reduz significativamente o risco de formas graves da doença, internações e óbitos. Além da proteção individual, há um impacto coletivo importante, contribuindo para a diminuição da circulação do vírus. Por isso, orientamos que todas as pessoas pertencentes aos grupos prioritários procurem uma unidade de saúde e mantenham sua carteira de vacinação devidamente atualizada.”

Onde se vacinar
A população pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa:

Sul – Av. Antônio Marinoni, 125 (São Sebastião)
Centro – Rua Pernambuco, 495
UBS Vilas Unidas – Av. Gentil Messias, 275 (Vila Cruz)
UBS Regional Leste – Rua Cecília Fischela, 63 (Estância São José)
UBS Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, 129
UBS Caio Junqueira – Rua das Mangueiras, 262
UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, 191
UBS Jardim Formosa – Rua Francisco Cantos Davó, 374
UBS Jardim Itamaraty – Av. Maria Rita Lopes Pontes, 380
UBS Jardim Kennedy I – Rua Pirita, 116
UBS Kennedy II – Rua Estanho, 195
UBS Jardim São Paulo – Rua Jaguari, 15
UBS Nova Aurora – Rua Benedita Lucas da Silva, 60
UBS Parque Esperança II – Rua Lázaro de Lima, 280
UBS Parque Pinheiros – Rua Victor Emanoel Imesi, 265
UBS Quisisana – Rua Geni Vilas Boas Tardelli, 50
UBS Jardim Country Club – Rua José Mendonça, 131
UBS São José – Rua José Augusto de Carvalho, 563
UBS Santa Augusta – Rua Professora Nicolina Bernardo, 230
UBS Santa Rosália – Rua Dr. Antenor Damini, 233
UBS Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, 299

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