Projeto Câmara em Visita recebe estudantes de Pedagogia da UEMG

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realizou, por meio da Escola do Legislativo, mais uma edição do projeto Câmara em Visita, com a presença de alunos do 2º período do curso de Pedagogia da UEMG. A atividade foi realizada no Plenário da Casa, no final do mês de março, reunindo os estudantes em uma experiência prática sobre o funcionamento do Poder Legislativo.

O projeto Câmara em Visita tem como objetivo aproximar crianças, jovens e adultos do Poder Legislativo, promovendo ações educativas e incentivando a participação cidadã por meio do conhecimento sobre a Câmara.

Os alunos foram recebidos pelo presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (UNIÃO), e pela vereadora Pastora Mel (UNIÃO). Durante a visita, conheceram as dependências da instituição e participaram de uma simulação de sessão ordinária, oportunidade em que discutiram e votaram propostas previamente elaboradas, com temas relacionados à mobilidade urbana e à educação infantil.

O presidente Douglas Dofu destacou o papel do projeto na aproximação entre o Legislativo e a população. “O Câmara em Visita é um dos projetos que nós temos para trazer a população para dentro da Câmara. É uma iniciativa importante porque permite que estudantes e instituições conheçam o papel do Poder Legislativo e o que ele representa para a sociedade. Durante a simulação, eles têm a oportunidade de vivenciar, mesmo que por alguns momentos, a atuação como vereadores, entendendo como acontecem as sessões e as discussões”, afirmou.

Segundo o parlamentar, a participação dos estudantes contribui para ampliar o interesse pela política e pelo debate coletivo.

“A gente percebe que as discussões são amplas e envolvem diferentes aspectos da sociedade. Isso mostra que o projeto está conseguindo despertar o interesse das pessoas em pensar no coletivo, no bairro, na cidade. É uma forma de aproximar a população e incentivar a participação”, disse.

A professora e coordenadora do curso de Pedagogia da UEMG, Adriana Gavião, ressaltou a contribuição da atividade para a formação dos alunos. “Essa experiência contribui para a formação dos futuros pedagogos, porque complementa a base teórica que já trabalhamos em sala. O professor, em todos os momentos, trabalha com política, e é importante que os alunos compreendam como funcionam os poderes e suas atribuições. A partir disso, eles poderão levar esse conhecimento para seus futuros alunos, para as famílias e para a comunidade, especialmente em relação a direitos que muitas vezes não são conhecidos”, explicou.

Para os estudantes, a atividade também representa uma oportunidade de compreender, na prática, o funcionamento do Legislativo. O aluno André Ferreira avaliou a experiência como um momento de aprendizado. “A visita permite entender como funciona a Câmara Municipal, como acontecem as sessões e como os direitos são discutidos e encaminhados. Isso é importante para que a população tenha mais clareza sobre esses processos e consiga participar de forma mais efetiva, dialogando com seus representantes e contribuindo para melhorias na sociedade”, afirmou.

Todas as escolas da cidade, tanto públicas como particulares, além das universidades e os projetos sociais do município, podem participar do projeto. Os agendamentos devem ser feitos com a Escola do Legislativo pelo telefone 3729-3877 ou pelo e-mail escola@pocosdecaldas.mg.leg.br.