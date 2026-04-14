Viaduto na Saturnino de Brito é destaque entre novos investimentos em Poços

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas viveu, na última semana, um período histórico ao sediar o Governo de Minas Gerais por quatro dias. A iniciativa resultou em uma série de anúncios, entregas e agendas institucionais que reforçam o protagonismo do município no Sul de Minas e garantem novos investimentos em áreas estratégicas.

Entre os principais anúncios está a construção de um novo viaduto no local onde hoje se encontra a conhecida Rotatória da Avenida Saturnino de Brito, uma intervenção estratégica para melhorar a mobilidade urbana e a segurança no trânsito da cidade.

O projeto prevê a implantação de um dispositivo rodoviário em dois níveis. Nele, as avenidas Alcoa e Edmundo Cardillo passarão sobre a Avenida do Contorno, permitindo fluxo contínuo nesses trechos e eliminando pontos de retenção. As manobras de retorno serão realizadas por meio de quatro alças adjacentes, em uma configuração conhecida como viaduto diamante.

A obra contempla uma área de pavimentação de aproximadamente 14 mil metros quadrados, com cada segmento tendo cerca de 300 metros de extensão. O principal objetivo é extinguir a formação de filas, especialmente no sentido centro-bairros, além de reduzir acidentes causados pela interação entre o fluxo rodoviário e o fluxo urbano. Com investimento estimado em R$ 15 milhões e prazo de execução de aproximadamente um ano, a obra representa um avanço significativo para a infraestrutura viária do município.

Durante a agenda em Poços, o governador, Mateus Simões, destacou a importância dos investimentos. “Fechamos essa semana com Poços de Caldas como capital simbólica do Estado, com importantes anúncios de investimentos em infraestrutura, incluindo melhorias na sinalização, o radar de Poços a Campestrinho e obras relevantes como o repasse de recursos para o DER dar início à construção do viaduto que fará a ligação da Saturnino de Brito com Andradas. É uma obra de R$ 15 milhões que vai transformar a mobilidade da cidade”, afirmou.

Paulo Ney também ressaltou o impacto das intervenções para a população. “São obras muito importantes para a cidade, já que nesse trecho passam cerca de 30 mil veículos diariamente. Também teremos melhorias na Serra do Campestrinho, onde há um alto índice de acidentes. Além disso, avançamos com o projeto de duplicação da Rodovia do Contorno, que é um grande sonho da nossa cidade. Agradecemos ao governador Mateus Simões e ao deputado Mauro Tramonte pelo trabalho e parceria em prol de Poços de Caldas.”

A iniciativa reforça a parceria entre o município e o Governo do Estado, garantindo avanços importantes na mobilidade urbana, mais segurança no trânsito e mais qualidade de vida para a população.