Mais Saúde: Trabalhadores da construção civil participam de ação educativa sobre tuberculose

Poços de Caldas, MG – Nesta quarta-feira, 15 de abril, a partir das 8h da manhã, cerca de 300 colaboradores da construtora GCE S/A, responsável pelas obras do novo presídio de Poços de Caldas, farão uma pausa na rotina de trabalho para participar de uma atividade diferente e de grande importância: uma roda de conversa sobre tuberculose.

A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), do Programa de Controle da Tuberculose e do Núcleo de Especialidades, em parceria com estudantes do 10º período de Medicina da PUC Minas – Campus Poços de Caldas.

O encontro será realizado no próprio local das obras, às margens da BR-146, que liga Poços de Caldas ao município de Andradas. Durante a atividade, serão abordados os principais aspectos da tuberculose, como formas de transmissão, sintomas, diagnóstico, tratamento e prevenção, com foco na conscientização e na promoção da saúde dos trabalhadores.

A coordenadora do Núcleo de Especialidades da Secretaria de Saúde, Camila Rodrigues, destaca a importância da iniciativa. “Estou muito feliz por mais essa oportunidade de levarmos informações essenciais aos trabalhadores. A conscientização é uma das principais ferramentas para o enfrentamento da tuberculose, e ações como essa fazem toda a diferença”, afirmou.

A enfermeira Cristina Filomena Lazzari Gomes, referência técnica no tema, também reforça o alerta. “A tuberculose é uma doença infecciosa que ainda representa um importante desafio de saúde pública. Por isso, é fundamental ampliar o acesso à informação, incentivando o diagnóstico precoce e o tratamento adequado”, ressaltou.