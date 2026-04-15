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Psicóloga de Campinas leva reflexões sobre violência e condição feminina à Flipoços

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – Após o lançamento em Campinas, a psicóloga clínica e escritora Ana Castro atravessa a fronteira dos estados para levar sua voz ao Sul de Minas. No próximo dia 02 de maio, às 16h30, a autora apresenta sua obra de estreia, contos de uma mulher qualquer (Editora M.inimalismos), na Tenda Neomarginais & Capitolinas, durante a Flipoços – Festival Literário Internacional de Poços de Caldas.
O livro é um mergulho visceral e necessário nas vivências de mulheres comuns. Por meio da ficção, Ana Castro explora temas complexos como maternidade, sexualidade, abusos e o silenciamento histórico imposto ao feminino. Com uma escrita que transita entre a crueza e o renascimento, a obra provoca o leitor a encarar as sombras das relações humanas.
“Em qual laboratório eu vou para saber / se todas as humilhações que eu passei valeram a pena? / Que médico eu procuro? / Para saber / se um soco na minha cara resultaria em menos osso e mais verdade?” (Trecho de “contos de uma mulher qualquer”)

Sobre autora e obra
Nascida em São Paulo e radicada em Campinas, Ana Castro transpõe para o papel sua bagagem como psicóloga e sua atuação em coletivos de fortalecimento feminino, como o CAPITOLINAS e o Mulheres que Leem Mulheres (MQLM). Sua literatura bebe da fonte de gigantes como Clarice Lispector, Hilda Hilst e Lygia Fagundes Telles, mas mantém uma identidade própria: a de uma mulher moderna que é, simultaneamente, mãe, profissional e observadora atenta das dores sociais.
Para a autora, estar na Flipoços é uma oportunidade de expandir o diálogo entre a psicanálise e a arte. “O livro é um convite à veracidade. Levar essas histórias para o público mineiro em um evento tão prestigioso, reforça a importância de darmos palavras aos nossos silêncios”, afirma Ana.

Serviço
Ana Castro na Flipoços 2026 –
Tenda Neomarginais & Capitolinas
Data: 02 de maio, às 16h30

Ficha técnica
Título: contos de uma mulher qualquer
Autora: Ana Castro
Editora: M.inimalismos
Formato: 14×21 cm | 48 páginas
Ano: 2025/2026

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