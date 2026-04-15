ACIA lança campanha de Dia das Mães com café empresarial especial

Poços de Caldas, MG – A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) realiza, na próxima quinta-feira, 16 de abril, às 9h, um Café Empresarial Especial para marcar o lançamento oficial da campanha de Dia das Mães 2026.

O encontro acontecerá na sede da entidade, localizada na Rua Prefeito Chagas, 459 – 3º andar, reunindo empresários, parceiros e representantes do comércio local.

Com o tema “Presente que Abraça”, a campanha deste ano foi desenvolvida com o objetivo de fortalecer o comércio, estimular as vendas e criar uma conexão emocional com os consumidores, valorizando o ato de presentear no Dia das Mães como uma demonstração de carinho, afeto e proximidade.

Durante o evento, serão apresentadas as estratégias da campanha, as ações promocionais, os materiais de divulgação e as oportunidades para os empresários que desejam participar e potencializar seus resultados em uma das datas mais importantes para o varejo.

Segundo o presidente da ACIA, Rodrigo Rezende, a proposta vai além de uma campanha promocional.

“O Dia das Mães é uma das datas mais relevantes para o nosso comércio, e a campanha ‘Presente que Abraça’ vem justamente para resgatar esse lado emocional da compra, fortalecendo a conexão entre o consumidor e as empresas locais. Nosso objetivo é gerar resultado real para os empresários, com ações que tragam movimento, visibilidade e aumento nas vendas”, destaca.

Ele também reforça a importância do engajamento dos empresários. “O café empresarial marca o início desse trabalho conjunto, onde apresentamos não apenas a campanha, mas todo um planejamento estruturado para apoiar o comércio ao longo do período. A ACIA segue comprometida em criar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento dos nossos associados e da economia local.”

A iniciativa faz parte do programa MovimentACIA, que busca impulsionar o comércio local por meio de ações integradas ao longo do ano, com foco em resultados concretos para as empresas.

Serviço:

Data: 16/04

Horário: 9h

Local: ACIA –

Rua Prefeito Chagas, 459 – 3º andar

A participação é aberta aos empresários (associados e não associados) e convidados.