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Projeto Baile da Saudade no Espaço Bem Viver

Data da Publicação:

14/04/2026

Poços de Caldas, MG – O projeto “Baile da Saudade” será apresentado pelos músicos João Guilherme e Pedro Vinícius Menezes de Almeida, tocando músicas das décadas de 1950/60/70. A apresentação será nessa quinta-feira, 16, às 14:15h. Diante da ideia criada há alguns anos, os músicos se especializaram no repertório de serestas, sambas, forrós e demais ritmos brasileiros antigos; além de, eventualmente, tocarem também outras músicas de décadas anteriores e seguintes às propostas inicialmente. E assim, eles proporcionam ao seu público a oportunidade de resgatar uma memória afetiva ligada a momentos mágicos da juventude dos ouvintes e participantes. 

A dupla de artistas levará ao Espaço Bem Viver um show interativo com grandes canções da música tupiniquim. 

O projeto é realizado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. 

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