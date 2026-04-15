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Biblioteca Júlio Bonazzi tem “hora do conto” com Fábulas de Esopo

Data da Publicação:

15/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na última semana, as fábulas de Esopo tomaram conta da Biblioteca Júlio Bonazzi, no Monjolinho, na iniciativa “Hora do Conto”, realizada em parceria com a professora Fabiana Tramonte, da Escola Municipal Alvino Hosken de Oliveira.
A bibliotecária Juliana de Faria Cardoso realizou a contação da fábula “O leão e o camundongo”. A fábula é um gênero narrativo que surgiu no Oriente, mas foi particularmente desenvolvido por um escravo chamado Esopo, que viveu no século 6º. a.C., na Grécia antiga. Ele inventava histórias em que os animais eram os personagens, procurando transmitir sabedoria de caráter moral aos homens, por meio dos diálogos entre os bichos e das situações que os envolviam.
“A singeleza das lições tiradas das fábulas de Esopo é o que torna sua obra atemporal e universal. Ele demonstra uma profunda compreensão da humanidade e encontrou uma forma fantástica de sua linguagem chegar a todos, por meio das falas e das vivências de seus personagens animais”, explicou a bibliotecária Juliana Cardoso.
As atividades realizadas após a contação da fábula focaram na identificação da moral da história, levando ao entendimento de valores como amor, respeito, boas ações e cooperação.
Conhecida carinhosamente como Biblioteca do Monjolinho, por ter sido idealizada dentro da Praça Tiradentes, compondo o Complexo Cultural do Monjolinho, junto com a fonte de mesmo nome, a unidade presta homenagem ao professor Júlio Bonazzi e fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, com um bom acervo à disposição para empréstimo. Confira o endereço e o horário de funcionamento:
BIBLIOTECA PÚBLICA
MUNICIPAL JÚLIO BONAZZI
Endereço: Praça
Tiradentes, 621 – Jd.
Santa Rita (próximo
à Fonte do Monjolinho)
Telefone: 3697-2198
(Whatsapp)
Horário de funcionamento: das 8h às 17h30.

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