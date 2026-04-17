Nova secretária debate rumos da Comunicação em Minas em reunião na FIEMG

Belo Horizonte, MG – A nova secretária de Estado de Comunicação Social de Minas Gerais, Cássia Amorim Ximenes de Souza, participou, no dia 14 de abril, da reunião da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG, realizada na sede da entidade, em Belo Horizonte.

Empossada em março, a secretária apresentou seus planos à frente da SECOM-MG e discutiu com representantes do setor os rumos da política de comunicação do governo estadual. Ela esteve acompanhada do subsecretário Frederico Papatella e do superintendente Thiago Angelo.

O encontro ocorreu em formato híbrido, permitindo a participação de profissionais de diversas regiões de Minas Gerais.

Diálogo com o setor produtivo

O presidente da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG, Rodrigo Silva Fernandes, destacou a importância do encontro como espaço de aproximação entre o governo e os veículos de comunicação.

┃ É uma ótima oportunidade para interação da nova secretária com veículos de todo o estado, tanto presencialmente quanto online, afirmou.

Durante sua apresentação, Cássia Ximenes ressaltou sua trajetória profissional, que reúne experiência na mídia, atuação empreendedora e liderança em entidades representativas. Formada em Jornalismo pela PUC Minas, ela destacou o associativismo como pilar para o fortalecimento do setor.

┃ Quando a Comunicação se moderniza, novos desafios surgem. É por meio da construção conjunta com a cadeia produtiva que encontramos soluções, afirmou.

Demandas do setor foram apresentadas

Representantes de diferentes segmentos — como portais digitais, rádios, jornais impressos e mídia exterior — aproveitaram o encontro para apresentar demandas consideradas prioritárias.

Entre os principais pontos levantados estão:

Necessidade de adequação dos valores pagos ao mercado

Burocracia no cadastro junto à SECOM

Demora nos pagamentos

Revisão da forma de compra de mídia em redes sociais, priorizando empresas nacionais

Análise técnica da geolocalização de audiência, que pode impactar veículos estaduais

Momento de ajuste e construção

A reunião marcou um primeiro contato institucional entre a nova gestão da SECOM-MG e o setor de comunicação, sinalizando abertura ao diálogo e à revisão de práticas.

O encontro reforça a expectativa de ajustes na política de comunicação estadual, com maior alinhamento às demandas do mercado e às transformações do ambiente digital.

Leg.: Cássia Ximenes apresenta diretrizes da SECOM-MG e ouve demandas do setor. Foto: Divulgação