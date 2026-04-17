Ativa Parque movimenta o sábado com esporte, lazer e bem-estar no Parque Municipal

Poços de Caldas, MG – O programa Poços Ativa, com apoio da Secretaria de Esportes, promove neste sábado, 18 de abril, mais uma edição do evento Ativa Parque, das 8h às 12h, no Parque Municipal.

A iniciativa convida a população a começar o dia com mais saúde, movimento e integração em um dos principais espaços de lazer da cidade.

A programação conta com diversas atividades gratuitas para todas as idades, incluindo judô, vôlei adaptado, vôlei masculino, alongamento, biodanza, capoeira, skate, além do animado Clube do Cão, voltado para os amantes de pets.

Entre os destaques, também está a atividade de natação, que será realizada no Country Club, ampliando as opções esportivas para os participantes.

O Ativa Parque tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, promover o bem-estar e fortalecer a convivência entre as famílias, reunindo esporte, lazer e qualidade de vida em um ambiente ao ar livre. A participação é gratuita e aberta ao público.