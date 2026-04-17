O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 17 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 69%.

Minas Gerais:

A previsão do tempo para esta sexta-feira (17/4) é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Há também a possibilidade de chuva isolada no Noroeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.

A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 8° C e a máxima de 33° C.