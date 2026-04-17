08:30 - Sexta-Feira, 17 de Abril de 2026

-

08:30 - Sexta-Feira, 17 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-tempo-em-pocos-de-caldas-17-04-2026

O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

17/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 17 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 69%.       Minas Gerais: A previsão do tempo para esta sexta-feira (17/4) é de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Mucuri e Zona da Mata. Há também a possibilidade de chuva isolada no Noroeste. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.  A temperatura mínima prevista para Minas ao longo do dia é 8° C e a máxima de 33° C. 

Leia Também

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco