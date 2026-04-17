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CT da Caldense recebe visita do projeto social Lar Criança Feliz

Data da Publicação:

17/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na manhã desta quinta-feira (16/04), o Centro de Treinamento Ninho dos Periquitos recebeu a visita de 60 alunos entre 6 e 15 anos do Lar Criança Feliz, projeto social que atende alunos de famílias carentes.
Os jovens foram recepcionados com muita alegria por todos os colaboradores da Caldense e conheceram a estrutura do CT. Assim que chegaram, visitaram o mural de fotos históricas da Veterana, conheceram curiosidades do time e passaram pelas demais dependências, como a academia, fisiologia e fisioterapia, para verem como é a rotina de um atleta.
Depois foram para o campo, fizeram uma recreação e interação com os jogadores do elenco profissional. Por fim, os alunos foram ao refeitório para tomar lanche. A ação teve teve o objetivo de aproximar um nova geração do time e ajudar despertar a paixão pela Caldense.
O gerente de futebol, Eduardo Carioca, contou como funciona o departamento e os integrantes da comissão também explicaram um pouco de suas funções. O técnico Wellington Simião se emocionou ao falar com as crianças, pois lembrou de suas origens, uma vez que foi aluno do Lar Criança Feliz, dos 10 aos 16 anos, antes de se tornar um jogador profissional, hoje sendo exemplo e uma referência para os alunos do projeto.
“É uma lembrança que remete muitas coisas do passado da minha vida. Me emocionei muito nos momentos que tive com as crianças. Sei que isso vai criar neles a esperança, principalmente para aqueles que sonham em ser jogador, como criou para mim um dia quando estive aqui. Mostra que eles podem sonhar e um dia realizar o sonho”, disse Simião.
“A visita foi importante para incentivá-los ao esporte e mostrar que é possível realizar os sonhos. Assim como o Simião foi nosso aluno e se tornou jogador profissional e técnico, outras crianças também podem alcançar seus objetivos. Agradecemos por terem nos recebido. Os alunos estavam muito ansiosos e são lembranças que vão ficar pra vida toda”, disse Eduardo Shinoda, coordenador do projeto social.
“Foi muito legal conhecer como são os treinos dos jogadores, a história da Caldense, as curiosidades. Isso me motiva a continuar jogando, pois ter pessoas que te apoiam ao seu lado ajuda muito”, disse o aluno Elian Barbosa, que tem o sonho de ser jogador.

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