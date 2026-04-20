Associação Maria Cinderela amplia e faz extensão de suas ações para meninas e jovens na zona Sul

Poços de Caldas, MG – O Vai Maria chega à zona Sul da cidade como mais um passo de um caminho construído com cuidado, escuta e compromisso. Ele nasce como uma extensão da Associação Maria Cindere-la, que há 11 anos atua na área, acumulando expertise no fortalecimento e do desenvolvimento feminino em sua integralidade de meninas e mulheres. A partir dessa trajetória, o projeto amplia sua atuação, mantendo a mesma essência: fortalecer mulheres para que reconheçam sua potência, ocupem seus espaços e construam suas próprias histórias com mais autonomia.

“Acreditamos no protagonismo feminino construído no cotidiano, nas trocas e nas vivências coletivas. Por isso, o Vai Maria se organiza como um espaço de convivência, socialização e formação, onde cada mulher possa se reconhecer, se expressar e se desenvolver, tendo o grupo como uma potente ferramenta de transformação.

Nosso compromisso também está na inserção no mercado de trabalho e no fortalecimento de caminhos possíveis, ampliando horizontes, criando redes de apoio e valorizando saberes que muitas vezes já existem, mas ainda não foram reconhecidos”, disse Marilda D’Ambrosio, responsável pelo projeto.

O Vai Maria na zona Sul é um convite: para chegar, permanecer e construir junto. “Agradecemos à Alcoa Foundation pelo patrocínio e parceria, que torna este projeto possível, e ao IF Sul de Minas pela parceria e cessão do espaço. E é com muita alegria que convidamos você, mulher, para a inauguração no território da Zona Sul, no espaço do Instituto Federal Sul de Minas, no próximo dia 24/04, sexta-feira, às 14 horas’’, finaliza D’Ambrosio.