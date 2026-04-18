Esquadrilha da Fumaça encanta público em apresentação neste sábado em Poços de Caldas

TEXTO E FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS/MANTIQUEIRA

Poços de Caldas, MG – Um grande público tomou conta da zona sul de Poços de Caldas na tarde deste sábado (18) e saiu satisfeito com o belo espetáculo proporcionado pela Esquadrilha da Fumaça. Mesmo com a ameaça de chuva, o show dos pilotos levou os espectadores ao delírio, com manobras de alta precisão e efeitos visuais que coloriram o céu da cidade.

Conhecida em todo o país, a Esquadrilha da Fumaça encantou com suas acrobacias e desenhos formados por fumaça colorida, emocionando pessoas de todas as idades que acompanharam a apresentação.

O evento contou com uma estrutura especial e diversas atrações paralelas, como a exposição de veículos do Clube do Fusca e do Clube de Carros Antigos, que também chamaram a atenção do público presente.

As apresentações puderam ser vistas tanto de dentro do aeroporto quanto de pontos estratégicos da cidade, como o Parque Ecológico da Zona Sul, que ofereceu uma vista privilegiada do espaço aéreo.

Esquadrilha da Fumaça

A Esquadrilha da Fumaça faz parte da Força Aérea Brasileira e é um dos grupos de acrobacia aérea mais conhecidos do país. Criada em 1952, a equipe tem como missão principal difundir a imagem institucional da FAB, além de despertar o interesse pela aviação e aproximar a população das atividades da Força Aérea.

O grupo é reconhecido pelas apresentações de alto nível técnico, que combinam precisão, sincronismo e coragem. Durante os shows, os pilotos executam manobras complexas e arriscadas, muitas vezes voando a poucos metros de distância entre as aeronaves. Um dos grandes destaques é o uso de fumaça colorida, que cria desenhos no céu e torna o espetáculo ainda mais visual e envolvente.

Atualmente, a Esquadrilha utiliza aeronaves modernas, como o Embraer A-29 Super Tucano, fabricado no Brasil. Os pilotos passam por um rigoroso processo de seleção e treinamento até estarem aptos a integrar a equipe.

Ao longo de décadas, a Esquadrilha da Fumaça já realizou milhares de apresentações no Brasil e no exterior, sendo considerada um símbolo de excelência da aviação nacional e um importante instrumento de divulgação cultural e institucional.