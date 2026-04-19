Segunda edição do Sicredi Run movimentou a manhã domingo na cidade

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas recebeu neste domingo, 19, a segunda edição do Sicredi Run na cidade. A prova, promovida pela Sicredi UniEstados com organização da SuperAção Eventos, teve largada às 7h30, na Praça do Museu e reuniu corredores amadores e profissionais em percursos de 5 Km, 10 Km e na modalidade caminhada, de 3 Km.

O retorno do evento ao município reforça o compromisso da cooperativa em incentivar hábitos saudáveis, promover bem-estar e fortalecer a integração entre a comunidade. Devido ao sucesso da edição anterior, neste ano o número de vagas dobrou para mil participantes.

Este texto será atualizado com os resultados oficiais da prova.

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FOTOS PAULO VITOR DE CAMPOS / MANTIQUEIRA