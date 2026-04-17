ACIA lança campanha de Dia das Mães para impulsionar o comércio de Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas (ACIA) apresentou oficialmente a campanha de Dia das Mães 2026, considerada uma das principais ações do calendário comercial do município. Com o tema “Presente que Abraça”, a iniciativa será realizada entre os dias 20 de abril e 10 de maio, mobilizando empresários, parceiros e consumidores em uma grande estratégia voltada ao fortalecimento das vendas e à valorização do comércio local.

O lançamento aconteceu sexta-feira, 17, na sede da entidade e reuniu empresários, representantes do setor produtivo, parceiros institucionais e lideranças ligadas ao desenvolvimento econômico da cidade. A campanha é a segunda grande ação promocional da ACIA neste ano, dentro do pacote de cinco campanhas sazonais previstas para 2026, e chega com a proposta de transformar o Dia das Mães em uma oportunidade ainda mais estratégica para o varejo poços-caldense.

Mais do que uma ação promocional, a campanha busca criar uma conexão emocional entre consumidores e empresas, reforçando o significado do ato de presentear como expressão de carinho, afeto e proximidade. A proposta central é estimular a população a consumir no comércio local, fortalecendo a economia da cidade e ampliando as oportunidades para os empresários.

Segundo o presidente da ACIA, Rodrigo Rezende, a campanha foi pensada para ir além da simples divulgação de produtos e promoções. “O Dia das Mães é uma das datas mais relevantes para o nosso comércio, e a campanha ‘Presente que Abraça’ vem justamente para resgatar esse lado emocional da compra, fortalecendo a conexão entre o consumidor e as empresas locais. Nosso objetivo é gerar resultado real para os empresários, com ações que tragam movimento, visibilidade e aumento nas vendas”, destacou.

Rodrigo também ressaltou que o sucesso da campanha depende diretamente do engajamento dos empresários e da participação ativa dos associados. “A ACIA segue comprometida em criar oportunidades e fortalecer o desenvolvimento dos nossos associados e da economia local”, completou.

Uma das grandes novidades desta edição é a ampliação da presença digital da campanha. A ACIA vem conduzindo a ação como uma verdadeira vitrine virtual do comércio local, reunindo sugestões de presentes de mais de uma centena de empresas participantes. A proposta é facilitar o acesso do consumidor às opções disponíveis no mercado local, tornando a experiência de compra mais prática, atrativa e eficiente.

Além da plataforma digital, também estão previstas diversas ações presenciais no centro da cidade, com ativações promocionais, divulgação especial e outras surpresas que serão anunciadas gradativamente nas redes sociais da entidade. A intenção é criar uma atmosfera de mobilização comercial que envolva toda a cidade durante o período da campanha.

Outro diferencial importante deste ano é o fortalecimento das parcerias estratégicas. O Sebrae estará presente em todas as campanhas promovidas pela ACIA em 2026, oferecendo capacitações, orientações e consultorias presenciais para os empresários. O objetivo é auxiliar na construção de estratégias comerciais mais eficientes, com foco em vendas, posicionamento de mercado e relacionamento com o consumidor.

As ações incluem apoio técnico para planejamento promocional, desenvolvimento de campanhas e aperfeiçoamento das estratégias comerciais, permitindo que os comerciantes aproveitem melhor datas importantes como o Dia das Mães.

Também integra essa mobilização o Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau, associação voltada ao fortalecimento do turismo local. A participação da entidade é considerada fundamental para ampliar o alcance da campanha e atrair mais movimento para o comércio, conectando turismo, consumo e desenvolvimento econômico.

A parceria entre a ACIA e a ABRE também foi destacada como um dos pilares do projeto, sendo apontada como uma união de sucesso na promoção de iniciativas que fortalecem o ambiente de negócios em Poços de Caldas.

A campanha “Presente que Abraça” integra o programa MovimentACIA, iniciativa criada para impulsionar o comércio local por meio de ações coordenadas ao longo do ano, com foco em resultados concretos, aumento de competitividade e fortalecimento do associativismo empresarial. Após o sucesso da primeira campanha de 2026, o Festival do Comércio, que reuniu forte adesão do setor empresarial, a expectativa da entidade é de que o Dia das Mães repita e até supere os resultados positivos, consolidando-se como uma das datas mais relevantes do calendário varejista.

Com forte apelo emocional, ampla participação empresarial e ações planejadas para gerar impacto direto nas vendas, a campanha promete movimentar o comércio, atrair consumidores e reforçar ainda mais a importância de prestigiar as empresas locais.