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Conservatório promove debate sobre produção musical independente, com Jucilene Buosi

Data da Publicação:

22/04/2026

O Conservatório Musical Antônio Ferrucio Viviani promove, na próxima quinta-feira (23), às 20h, o encontro “Memória Musical”, um debate sobre a produção independente, com a cantora e compositora Jucilene Buosi. A iniciativa convida músicos, estudantes e interessados em cultura para uma imersão nos bastidores da criação artística, com foco na produção musical independente no Sul de Minas.
A proposta do evento é apresentar, de forma acessível e reflexiva, as diferentes etapas envolvidas na construção de um álbum, desde a concepção até a finalização. Mais do que uma abordagem técnica, o encontro busca estimular a escuta ativa e consciente, além de valorizar a cena musical regional, destacando seus desafios e potencial criativo.
Durante a atividade, o público poderá acompanhar uma análise detalhada do processo de produção fonográfica, participar de reflexões sobre a forma como consumimos música e integrar um debate sobre a força da produção independente mineira.
O encontro será realizado na Sala 6 do Conservatório de Poços de Caldas (Rua Paraíba, 616), com entrada gratuita.
A ação é viabilizada por meio da Lei Aldir Blanc (Edital 6/2024), com apoio do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, e do Ministério da Cultura do Governo Federal.
A expectativa é de que a atividade fortaleça o intercâmbio cultural e amplie o acesso ao conhecimento sobre os processos criativos da música, aproximando o público da produção artística desenvolvida na região.

Serviço

Evento: Memória Musical – Debate e Produção Independente, com Jucilene Buosi
Data: quinta-feira, 23 de abril de 2026
Horário: 20h
Local: Conservatório
Musical Antônio Ferrucio Viviani – Rua Paraíba, 616 – Centro (Sala 6)
Entrada gratuita

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