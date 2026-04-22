18:08 - Quarta-Feira, 22 de Abril de 2026

-

18:08 - Quarta-Feira, 22 de Abril de 2026
Editorial
Publicidade
Expediente
Seja Assinante
Fale Conosco
banner_site_mantiqueira-MOBILE
Login
foto-ims-pocos-recebe-trio-da-casa-e-raquel-dore-em-concerto-especial-pelo-dia-nacional-do-choro-22-04-26

IMS Poços recebe Trio da Casa e Raquel Dore em concerto especial pelo Dia Nacional do Choro

Data da Publicação:

22/04/2026

Poços de Caldas, MG – O IMS Poços realiza, no dia 26 de abril, às 10h, mais uma edição do projeto Música na Jabuticabeira, com o concerto do Trio da Casa, que convida a cantora Raquel Dore para uma apresentação especial em homenagem ao Dia Nacional do Choro.
Formado por Jorge Viviani (violão), Eduardo Sueitt (percussão) e Leonardo Faria (flauta), o trio apresenta um repertório que percorre clássicos do choro e da música instrumental brasileira, reunindo obras de compositores como Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Jacob do Bandolim, ao lado de nomes que ampliam e atualizam o gênero, como Paulo Moura, Radamés Gnattali e Zé Barbeiro.
A participação de Raquel Dore acrescenta novas possibilidades ao concerto ao incorporar o canto a um universo tradicionalmente instrumental, propondo diferentes camadas de interpretação para obras emblemáticas do repertório.
A apresentação destaca o choro como uma linguagem musical em constante transformação, evidenciando sua permanência e relevância na cultura brasileira contemporânea.
O evento é gratuito e acontece no Espaço do Chalé, com capacidade para 150 pessoas.

 

Leia Também

foto-pm-prisao-20-04-2026

PM recupera motocicleta furtada e prende suspeito de receptação na zona rural de Poços de Caldas

20/04/2026

Poços de Caldas. MG – A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e prendeu um homem de 31 anos por suspeita de receptação durante uma ação realizada na zona leste,

foto-acidente-20-04-2026

Casal morre em grave acidente entre moto e carro na MG-455, em Andradas

20/04/2026

Andradas, MG – Um grave acidente de trânsito registrado na manhã de domingo (19), por volta das 10h45, na rodovia MG-455, km 39, nas proximidades da antiga balança de pesagem

foto-incendio-bombeiros-20-04-2026

Incêndio em residência no Jardim Ipê é controlado pelos Bombeiros em Poços

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na noite deste domingo (19), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na Rua Humberto

foto-abril-verde-20-04-2026

Abril Verde no Hospital da Zona Leste destaca a importância da segurança no trabalho

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – Na manhã da última quinta-feira (16), as equipes de Psicologia Hospitalar e Serviço Social do Hospital Municipal Vereador Gilberto de Mattos (Hospital da Zona Leste)

foto-dia-trabalhador-show-08-04-2026

Festa do Trabalhador ganha mais novidades e programação ampliada em Poços de Caldas

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas atualizou a programação da tradicional Festa do Trabalhador, realizada no dia 1º de maio, no Parque Municipal Antônio Molinari.

foto-camara-diploma-20-04-2026

Câmara realiza sessão solene para entrega do Diploma Lázaro Walter Alvisi

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas realiza, no dia 23 de abril, às 19h30, no Plenário, a sessão solene de entrega do Diploma de

Login de Assinante

Ainda não é assinante?

Clique aqui!

Ao se tornar assinante, você ganha acesso a matérias e análises especiais que só nossos assinantes podem ler. Assine agora e aproveite todas essas vantagens!

Principal

Esportes

Polícia

Política

Economia

Versão Digital

Variedades

Geral

Horóscopo

Colunão

Opinião

Coluna MG

Editorial

Publicidade

Expediente

Seja Assinante

Fale Conosco