IMS Poços recebe Trio da Casa e Raquel Dore em concerto especial pelo Dia Nacional do Choro

Poços de Caldas, MG – O IMS Poços realiza, no dia 26 de abril, às 10h, mais uma edição do projeto Música na Jabuticabeira, com o concerto do Trio da Casa, que convida a cantora Raquel Dore para uma apresentação especial em homenagem ao Dia Nacional do Choro.

Formado por Jorge Viviani (violão), Eduardo Sueitt (percussão) e Leonardo Faria (flauta), o trio apresenta um repertório que percorre clássicos do choro e da música instrumental brasileira, reunindo obras de compositores como Pixinguinha, Ernesto Nazareth e Jacob do Bandolim, ao lado de nomes que ampliam e atualizam o gênero, como Paulo Moura, Radamés Gnattali e Zé Barbeiro.

A participação de Raquel Dore acrescenta novas possibilidades ao concerto ao incorporar o canto a um universo tradicionalmente instrumental, propondo diferentes camadas de interpretação para obras emblemáticas do repertório.

A apresentação destaca o choro como uma linguagem musical em constante transformação, evidenciando sua permanência e relevância na cultura brasileira contemporânea.

O evento é gratuito e acontece no Espaço do Chalé, com capacidade para 150 pessoas.