Dionisio Neto lança “O Ex-Marido” na Flipoços

Poços de Caldas, MG – O escritor e dramaturgo Dionisio Neto (maranhense-paulista) apresenta ao público o seu mais recente romance: “O Ex-Marido” pela Editora Tapioca através do selo Tapioca Literária, dedicado a obras de ficção nacional e internacional. O lançamento oficial de “O Ex-Marido” ocorre durante o Flipoços (Festival Literário Internacional de Poços de Caldas), um dos principais palcos do país para a literatura brasileira e internacional. O livro é o segundo volume da trilogia iniciada com “Perla Stuart – A Ex-Mulher”, trazendo um olhar sobre a identidade masculina.

O Ex-Marido é um mergulho corajoso nas ambiguidades humanas e destaca-se pela sua arquitetura narrativa inovadora: o livro é estruturado em 70 capítulos curtos que, sobrepostos, formam, segundo Neto, um retrato pós-cubista do protagonista, Domenico de Alcântara Albuquerque e Sampaio. Em vez de uma cronologia tradicional, a vida de Domenico é revelada através de fragmentos de memória, onde traumas de infância — como a morte trágica do pai — e o peso de um divórcio mal resolvido moldam uma personalidade obscura e complexa.

Dionisio, que soma três décadas de atuação nas artes, faz, no livro, um mergulho nas profundezas da psique humana para narrar, de forma visceral, a construção de um vilão explorando os movimentos subterrâneos da consciência.

Domenico, personagem central, surge como um mosaico de máscaras — ora vulnerável, ora cruel — revelando as forças obscuras que habitam o desejo e a busca por identidade. É um estudo sobre os vínculos que sobrevivem à ruptura e as feridas que, quando negadas, transformam homens comuns em figuras de sombria complexidade.

Como aponta o jurista e doutor em Direito Márlon Reis no prefácio, a obra é um “campo de forças onde memória, culpa, desejo e identidade se entrelaçam”, apresentando um personagem que é, simultaneamente, carrasco e vítima das suas próprias circunstâncias.

O EX-MARIDO (Dionisio Neto)

Em O Ex-Marido, Dionisio Neto conduz o leitor por uma jornada visceral e fragmentada pela psique de Domenico de Alcântara Albuquerque e Sampaio. Segunda parte da trilogia iniciada com Perla Stuart – A Ex-Mulher, o romance abandona a linearidade tradicional para construir o que o autor define como um “retrato pós-cubista” do protagonista: uma narrativa estruturada em 70 capítulos curtos que sobrepõem memória, trauma e ressentimento.

A obra disseca a gênese de um vilão. Domenico não nasce pronto; ele é forjado por uma sucessão de perdas e símbolos marcantes, desde a imagem originária da cascavel que vitimou seu pai na infância até a melancolia cosmopolita de um homem que não consegue se desvencilhar do título que o define perante a sociedade: o de “ex-marido”.

Cinco momentos emblemáticos da obra:

1. A cascavel que matou o pai de Domenico (Cap. 2): O trauma inaugural onde a morte interrompe a inocência, transformando o luto de uma criança no primeiro tijolo da sua futura couraça emocional.

2. O encontro com a velha benzedeira (Cap. 11): Domenico recebe um enigma moral que o perseguirá por toda a vida: a ideia de que a verdadeira posse nasce da capacidade de devolver o que não lhe pertence.

3. A formação do atirador (Cap. 6): A transição da vulnerabilidade para o poder através do domínio das armas, onde Domenico aprende que o controle sobre a vida alheia é o antídoto para sua própria fragilidade.

4. A festa das amantes (Cap. 39): Um evento carregado de ironia e excesso que funciona como o teatro social de Domenico, revelando como ele manipula o desejo e a vaidade para sustentar sua máscara de poder.

5. O último jantar: Coeur de poulet aux champignons (Cap. 70): O encerramento do ciclo onde o protagonista, exaurido pelo título de “ex-marido”, tenta um último brinde com seus fantasmas antes que seu coração pare de bater.

SOBRE O AUTOR

Dionisio Neto é autor e dramaturgo com 19 peças escritas e 15 publicadas. Com uma carreira marcada pela exploração de múltiplas linguagens artísticas, fundou em 1995 a Companhia Satélite do Amor. Em “O Ex-Marido”, utiliza a sua vasta experiência na observação do comportamento humano para construir um retrato denso sobre a identidade, a melancolia cosmopolita e as marcas indeléveis do passado.

Dionisio Neto é um dos raros autores brasileiros contemporâneos cuja produção literária e dramática é objeto de estudo em universidades nas Américas e na Europa. Sobre o seu estilo impactante, o professor alemão Christopher Müller afirmou categoricamente: “A sua obra pode ser tudo, menos invisível”. Em “O Ex-Marido”, essa visibilidade traduz-se numa escrita que pulsa com ritmo quase teatral, explorando os movimentos subterrâneos da consciência.

Além do lançamento do livro, Dionisio prepara a estreia do seu novo espetáculo solo, “O Ator e os Poetas”, reafirmando a sua posição como um dos criadores mais inquietos da atualidade.

A Trilogia Perla Stuart de Dionisio Neto mergulha nas complexidades dos relacionamentos humanos, explorando as feridas, as obsessões e as reinvenções que surgem após o fim de grandes paixões. Com uma estrutura narrativa independente, os livros permitem que o leitor construa sua própria perspectiva sobre os fatos, podendo ser lidos em qualquer ordem.

Perla Stuart: A Ex-Mulher

Neste volume, acompanhamos a jornada de libertação e autodescoberta de Perla. Após deixar uma vida de luxo em uma mansão na Cidade Jardim por uma realidade crua no centro de São Paulo, ela enfrenta o peso de suas escolhas e o fantasma de um casamento marcado por cicatrizes. É um relato sobre resiliência, a busca pela autonomia financeira e emocional, e a coragem de uma mulher que decide retomar as rédeas do próprio destino.

Perla Stuart: O Ex-Marido

O foco recai sobre Domenico, revelando as camadas de um homem moldado por perdas traumáticas e uma necessidade desesperada de ser amado. A narrativa explora seu passado — desde a infância marcada pela perda do pai até a decadência financeira e emocional. É um mergulho profundo no remorso e na agonia de quem carrega o título de “ex” como uma marca indelével na alma, oferecendo o contraponto psicológico aos eventos vividos por Perla.

Perla Stuart: Os Ex-Amantes (Em escrita)

O fechamento da trilogia expande o universo da protagonista ao colocar em cena a rede de afetos e conflitos que orbitam sua vida. O livro explora a dinâmica de Perla com os diversos amantes que cruzaram seu caminho nos volumes anteriores, aprofundando as conexões, os segredos compartilhados e o impacto que esses encontros tiveram na construção da mulher que ela se tornou. É o mosaico final que conecta o passado e o presente, revelando que toda relação deixa um rastro permanente.

SERVIÇO

O Ex-Marido

Autor: Dionisio Neto

Editora: Editora Tapioca

Estrutura:

70 capítulos curtos

Temática: Masculinidade, formação do vilão, trauma e memória.

Ficha Técnica

DIMENSÕES 1.5 x 16 x 23

1ª EDIÇÃO – 2026

AUTOR NETO, DIONISIO

Lançamento: 30 de abril de 2026, às 16h, no Flipoços

(Poços de Caldas/MG).

Lascaux Chocolateria

Palace Hotel Galeria 23D Em frente ao Parque José Affonso Junqueira – Praça Pedro Sanches, S/N – Centro, Poços de Caldas – MG, 37701-002

(35) 99915-8888

Pré Venda: https://www.martinsfontespaulista.com.br

Livraria da Vila Amazon

Preço – R$ 79,90