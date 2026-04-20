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Festa do Trabalhador ganha mais novidades e programação ampliada em Poços de Caldas

Data da Publicação:

20/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas atualizou a programação da tradicional Festa do Trabalhador, realizada no dia 1º de maio, no Parque Municipal Antônio Molinari. O evento terá novidades na agenda, ampliação das atividades e reforça o caráter solidário com arrecadação de alimentos.
Entre as mudanças, está a inclusão da Corrida Rústica logo no início da manhã, além de novas atividades culturais e interativas ao longo do dia, como intervenções teatrais e aulão de dança. A programação também amplia as ações em parceria com o Sesc e o Senac, oferecendo mais opções de lazer para a população.
Outra alteração importante é o novo horário de abertura da praça de alimentação e da área kids, que passam a funcionar a partir das 10h30. A Carreta de Panificação do Senac segue como destaque, com oficinas em quatro horários ao longo do dia.
A festa também contará com uma ação solidária. A partir das 15h, será realizada a arrecadação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite longa vida, nos dois portões de acesso do parque. As doações serão destinadas a instituições sociais do município cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil.
A abertura da Olimpíada dos Trabalhadores (Olimtra) será realizada no próprio parque, com desfile das empresas participantes, fortalecendo a integração entre trabalhadores e empresas da cidade.
O encerramento da programação fica por conta do show gratuito da dupla Fernando e Sorocaba, às 18h, no palco do Sesc. O cachê do show é custeado pelo Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc, sem custos para o município.
A Festa do Trabalhador é uma oportunidade de lazer, integração e solidariedade, reunindo atividades para todas as idades ao longo de todo o dia.
A dupla Fernando e Sorocaba é a grande atração, com show gratuito.

Programação completa:

07h00 – Concentração dos atletas da Corrida Rústica
07h30 – Largada da Corrida Rústica
08h30 – Abertura da OLIMTRA e desfile das empresas participantes
09h00 – Carreta de Panificação SENAC (1ª sessão)
10h15 – Encerramento das atividades esportivas
10h30 – Abertura da Praça de Alimentação e Bebidas
10h30 – Abertura da Área Kids
10h30 às 12h00 – Intervenção de Teatro (grupo do Sesc)
10h30 – Aulão de Dança (instrutora do Sesc)
11h00 – Vivência Corporal: Dança Contemporânea (Sesc)
11h00 – Carreta de Panificação SENAC (2ª sessão)
12h00 – Início do DJ ao vivo
14h00 – Carreta de Panificação SENAC (3ª sessão)
16h00 – Carreta de Panificação SENAC (4ª sessão)
15h00 – Início da arrecadação de alimentos
17h00 – Encerramento da Área Kids
17h00 – Encerramento do DJ ao vivo
18h00 – Show da dupla Fernando e Sorocaba 20h00 – Encerramento da Praça de Alimentação e Bebidas

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