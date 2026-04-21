O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 21 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 12ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 25ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno

de 66%.

Minas Gerais:

Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Céu parcialmente nublado na Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. Temperatura: Estável. Máxima: 35°C/ Estável. Mínima: 7ºC.