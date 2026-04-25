O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 25 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 15ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 68%. Minas Gerais: Fim de semana de tempo estável em Minas Gerais. Uma área de alta pressão em médios níveis da atmosfera impede o avanço dos sistemas frontais para o Brasil Central e Sudeste, mantendo tempo estável nessa área do país. Os dias serão de sol entre nuvens em todas as regiões mineiras.