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Alcoa abre inscrições para Programa de Estágio 2026 com vagas em áreas operacionais e corporativas no Brasil

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – A Alcoa está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2026, voltado a estudantes de ensino superior e técnico interessados em desenvolver a carreira em uma empresa global da cadeia do alumínio. São 139 vagas, distribuídas entre as unidades de Poços de Caldas (MG), Juruti (PA), o escritório corporativo em São Paulo (SP) e a Alumar, consórcio gerido pela Alcoa em São Luís (MA), com oportunidades nas áreas de operação, negócios e suporte corporativo.
Com foco na atração e no desenvolvimento de novos talentos, o programa oferece aos participantes a oportunidade de vivenciar, na prática, os desafios de uma indústria fundamental para a economia e para a transição rumo a um futuro mais sustentável. Ao longo da jornada, os estagiários terão contato com equipes multidisciplinares, rotinas de aprendizagem e experiências conectadas à cultura de segurança, inovação, integridade e excelência operacional da companhia.
As vagas são destinadas a estudantes de cursos de ensino superior, com formação prevista entre agosto de 2027 e dezembro de 2028, e estudantes de cursos técnicos, com formação prevista entre agosto de 2027 e agosto de 2028, conforme os requisitos de cada posição.
A nova edição do programa também reforça o compromisso da Alcoa com um ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo e diverso, estimulando a candidatura de talentos com diferentes trajetórias, perfis e vivências.
“O Programa de Estágio da Alcoa é uma oportunidade para que estudantes vivenciem, na prática, os desafios e aprendizados de uma indústria em constante transformação. Mais do que formar profissionais, buscamos atrair talentos que compartilhem nossos valores – agir com integridade, trabalhar com excelência, cuidar das pessoas e liderar com coragem – e queiram construir, conosco, um legado de excelência para as futuras gerações.”, afirma Marcelo Freire, diretor de Recursos Humanos da Alcoa no Brasil.
Os candidatos aprovados terão acesso a uma experiência de desenvolvimento profissional com acompanhamento próximo das lideranças, vivência prática nas áreas de atuação e participação em uma cultura organizacional orientada por propósito e pela valorização das pessoas.
Ao longo de sua trajetória, o Programa de Estágio da Alcoa já contribuiu para o desenvolvimento de mais de 440 estagiários no Brasil, consolidando-se como uma importante porta de entrada para novos talentos na companhia.

Sobre a Alcoa
Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e responsabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); dois escritórios: São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 10 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um legado de excelência para as gerações futuras.

Serviço:
Programa de Estágio Alcoa 2026
Locais: São Paulo, Poços de Caldas (MG),
São Luís (MA) e Juruti (PA)
Acesse o link e inscreva-se até 25 de maio: http://ciadeestagios.com.br/alcoa

Requisitos:
• Ter acima de 18 anos
• Estar cursando Ensino Superior/Técnico
• Disponibilidade de 6 horas diárias (manhã ou tarde)
• Disponibilidade para residir em uma
das localidades do Programa
• Cursos de ensino superior com formação prevista entre agosto de 2027 e dezembro de 2028
Benefícios oferecidos pela empresa:
• Bolsa-auxílio;
• Seguro de vida;
• Plano de Saúde;
• Ônibus fretado ou vale-transporte (a depender da localidade);
• Refeitório ou vale-refeição (a depender da localidade);
• Conte Comigo: Serviço de assistência psicológica, financeira, jurídica e social;
• Cursos de idiomas;
• Wellhub;
• Telemedicina e telenutrição;
• Treinamentos da Academia Alcoa.

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