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Foto: Divulgação

Tiago Mafra busca melhorias e manutenção em rua do São José

Data da Publicação:

24/04/2026

Poços de Caldas, MG – O vereador Tiago Mafra (PT) apresentou, no Plenário da Câmara Municipal de Poços de Caldas, o Requerimento nº 1411/2026, no qual solicita informações sobre a necessidade de manutenção na Rua José Augusto de Carvalho, no bairro São José. O documento busca esclarecimentos do Executivo a respeito de uma indicação também de autoria do vereador, apresentada no ano passado, com a mesma temática.
De acordo com o requerimento, a via apresenta desgaste acentuado do pavimento, com trincas, remendos, buracos e desníveis, além de sinalização horizontal desbotada e irregular, o que compromete a segurança de motoristas e pedestres. O vereador também aponta a necessidade de intervenções como recapeamento asfáltico — total ou parcial, conforme o trecho —, recomposição da sinalização, além de possíveis melhorias na drenagem e limpeza de bocas de lobo.
No documento, Mafra questiona se as demandas já indicadas anteriormente foram atendidas e, em caso negativo, quais os motivos para a não adoção de medidas concretas. Também indaga se foi realizada vistoria técnica no local para avaliar as condições da pavimentação, da sinalização e da drenagem.
Caso haja levantamento técnico ou reconhecimento da necessidade de intervenção, o vereador solicita ainda informações sobre eventual previsão para a execução dos serviços, bem como o estágio dos procedimentos administrativos relacionados às melhorias.
“A recuperação da rua José Augusto de Carvalho, no bairro São José, é essencial para evitar acidentes e garantir a segurança de quem trafega pelo local. Com o asfalto
deteriorado e a sinalização horizontal apagada, o risco de colisões, quedas de motociclistas e atropelamentos aumenta significativamente. Trata-se de uma medida básica de respeito à mobilidade urbana e à vida dos munícipes”, ressalta Tiago.

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