Exposição convida população a conhecer de perto o trabalho parlamentar

Poços de Caldas, MG – A Câmara Municipal de Poços de Caldas recebe, no saguão de entrada da Casa, a exposição “O Papel do Vereador”, aberta à visitação até o dia 8 de maio. A iniciativa é da Escola do Legislativo e tem como proposta apresentar ao público informações sobre o funcionamento do Poder Legislativo.

A mostra é formada por seis painéis temáticos produzidos pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e cedidos à Câmara. O material explica as atribuições dos vereadores, o papel do Parlamento e traz informações sobre a organização das Casas Legislativas, além de abordar etapas do processo de elaboração de leis e aspectos relacionados à função fiscalizadora. Também são apresentados conteúdos informativos sobre a origem do termo “vereador” e outras curiosidades relacionadas à atividade parlamentar, com linguagem acessível ao público em geral

A diretora da Escola do Legislativo, Taís Ferreira, destacou o objetivo da iniciativa. “A proposta da exposição é aproximar o cidadão do trabalho legislativo, utilizando o espaço da Câmara como um ambiente de educação cívica e cultural. Acreditamos que o acesso à informação contribui para o fortalecimento da participação e da democracia”, afirmou. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, no saguão da Câmara Municipal.