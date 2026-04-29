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O tempo em Poços de Caldas

Data da Publicação:

29/04/2026

Bom dia, Poços de Caldas – Hoje, 29 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno de 71%.       Minas Gerais: Quarta-feira (29/4) em Minas Gerais com atuação de uma crista atmosférica atuando em todo o estado de Minas Gerais. Esse sistema tem a característica de deixar o tempo estável com poucas nuvens e com grande amplitude térmica, situação típica do outono. 

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