O tempo em Poços de Caldas

Bom dia, Poços de Caldas –

Hoje, 29 de abril, a cidade amanheceu com céu parcialmente nublado sem previsão de chuvas. A manhã começou com 16ºC e, ao longo do dia, a temperatura máxima prevista será de 26ºC. A umidade relativa do ar se manterá em torno

de 71%.

Minas Gerais:

Quarta-feira (29/4) em Minas Gerais com atuação de uma crista atmosférica atuando em todo o estado de Minas Gerais. Esse sistema tem a característica de deixar o tempo estável com poucas nuvens e com grande amplitude térmica, situação típica do outono.