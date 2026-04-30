Cedro mira liderança em minério verde com investimentos de R$ 3,5 bi em MG

Mariana, MG – A Cedro Mineração planeja alcançar mais de 20 milhões de toneladas de produção anual de minério de ferro nos próximos cinco anos. O plano de expansão inclui investimentos de R$ 3,5 bilhões em suas operações em Mariana (MG), afirmou Lucas Kallas, presidente da Cedro Participações em entrevista à CNN.
A estratégia da companhia, que também atua nos segmentos de agro e infraestrutura, envolve o aumento gradual da capacidade produtiva, a entrada no mercado de minério de ferro de baixo carbono, com pellet feed, produto que tem ganhado mercado mundo a fora, especialmente em países asiáticos e do Oriente Médio, além de investimentos em infraestrutura logística, incluindo um terminal próprio no porto de Itaguaí (RJ) outra aposta da empresa para escoar exportar o minério.
Atualmente produzindo cerca de 3 milhões de toneladas por ano em Mariana, a Cedro já iniciou as obras de ampliação que devem elevar a produção para 6 milhões de toneladas em uma primeira etapa, disse Kallas. O plano, no entanto, é mais audacioso: atingir entre 10 e 11 milhões de toneladas nos próximos três anos.
- Pellet feed, o minério que reduz emissões
Kallas conta que esse crescimento está diretamente ligado à entrada da companhia no segmento de pellet feed, que permite reduzir até 50% as emissões das siderúrgicas, que estão são cobradas por descarbonização de suas operações. Essa demanda por minério de baixo carbono coloca o pellet feed bem posicionado na demanda global por insumos mais sustentáveis na produção de aço.
O executivo destaca que o foco em minério de ferro e sustentabilidade é central na estratégia da companhia. “Estamos muito focados no minério de ferro e acreditamos na mineração sustentável, com o pellet feed, que emite 50% a menos de carbono”, disse.
Para Kallas, a tendência global de descarbonização deve valorizar esse tipo de produto. “Acho que vai ter um prêmio para o minério verde no futuro. O mundo não tem como não seguir essa questão de descarbonização”, acrescentou.
- Meta de 20 milhões de toneladas
Além da expansão em Mariana, a empresa adquiriu ativos em Itabirito (MG) e Ouro Preto (MG), que ainda estão em fase de licenciamento. Com esses projetos, a expectativa é ultrapassar 20 milhões de toneladas anuais a partir de 2032. Esse volume de produção colocaria a Cedro entre as três maiores mineradoras do país.
No campo logístico, Kallas diz que a Cedro também avança para reduzir custos e aumentar a autonomia nas exportações. A empresa venceu um leilão para operar no porto de Itaguaí e aguarda a licença final.
“Investimos por volta de R$ 3,5 milhões no porto. Vamos poder exportar diretamente nosso próprio minério e estamos em fase final de licenciamento, com licença que deve ser emitida daqui a 90 dias”, disse.
Cedro atende cerca de 1 mil crianças na maior creche privada do estado em Nova Lima
- Ações ambientais e sociais
Kallas também ressaltou iniciativas ambientais e sociais da companhia ao longo dos últimos anos. “A Cedro foi a primeira empresa a descaracterizar barragem de rejeito a montante entre 2019 e 2020”, afirma.
Segundo ele, a empresa tem mantido uma agenda consistente também no campo social. Entre os projetos, citou a operação de uma creche privada em Nova Lima (MG). “Mantemos a maior creche privada do estado em Nova Lima, com quase mil crianças”, destaca.
- Sobre a Cedro
A Cedro Participações foi criada em 2017 e atua nos segmentos de mineração, real estate, agronegócio, saúde e logística. É um grupo com 2.500 funcionários indiretos e 700 diretos e regras rigorosas de governança e compliance. Iniciou suas operações na mineração e, desde o início, atua focada na sustentabilidade, tendo como seu primeiro projeto o beneficiamento de rejeitos de minério estocados, com o uso de tecnologia de processamento apta a eliminar o uso de barragens.
A Cedro Participações tem atividades nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Goiás. Lidera mais de 60 projetos sociais, investindo em ações voltadas para a educação, cultura, esporte e saúde. A empresa é mantenedora de uma creche que atende mais de 800 crianças em tempo integral em Nova Lima (MG), oferecendo mais de 4.000 refeições por dia.
Companhia aposta no pellet feed, ‘minério verde’, que ajuda na descarbonização de siderúrgicas da Asia e do Oriente Médio
Companhia já iniciou ampliação da operação em Mariana para elevar a produção 11 milhões de toneladas nos próximos três anos.
Agência Minera Brasil